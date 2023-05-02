Чрезвычайная ситуация на границе с Беларусью продлена до 10 августа

Во вторник, 2 мая, правительство поддержало продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Беларусью до 10 августа, сообщает агентство LETA.

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В связи с давлением нелегальной иммиграции чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась.

Исполняющий обязанности премьер-министра министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что решение о продлении чрезвычайной ситуации принято в связи с тем, что ситуация не улучшилась, а вновь ухудшается.

"По мере приближения весны и лета все больше и больше нелегальных мигрантов пытаются пересечь границу нашей страны, и нагрузка на Государственную пограничную охрану увеличились", — сказал Ринкевич.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил на пресс-конференции, что ситуация на границе между Латвией и Беларусью по-прежнему неспокойная. Накануне ночью границу пытались пересечь более 90 человек, трое из них задержаны.

Как сообщил Кучинскис, несмотря на то, что чрезвычайную ситуацию на границе пришлось продлить, в ближайшее время на обсуждение Кабинета министров будет представлено постановление, которое предусматривает замену чрезвычайной ситуации охраной границы в усиленном режиме. "Нужно готовиться к тому, что это дело не нескольких месяцев. Процесс будет долгим, потому что он поддерживается в том числе официальными властями Белоруссии", — заявил глава МВД.

Кучинскис также отметил, что приближается момент, когда пограничникам потребуется усиленное участие Земессардзе.

Говоря о просителях убежища, Кучинскис отметил, что ситуация нестандартная.

"Для лиц, нуждающихся в государственной защите и ищущих убежища латвийское законодательство предусматривает возможность официального пересечения границы через установленные пограничные пункты", — сказал министр внутренних дел.

В этом году были пресечены 1870 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью, а 144 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено 5286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.