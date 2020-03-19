Чрезвычайная ситуация. В Риге на съемках "застрял" голливудский актер Микки Рурк

Из-за объявленной на прошлой неделе чрезвычайной ситуации в Риге застрял Микки Рурк, который приехал сниматься в мистическом военном триллере про вторую мировую Warhunt режиссера Мауро Борелли, сообщил порталу Delfi глава продюсирующей компании Forma Pro Films Игорь Пронин. Планировались съемки в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"В Латвию Микки Рурк и его помощница прилетели в середине марта, за несколько дней до закрытия границ, — сообщил Пронин. — Успели даже сделать съемочные тесты. Работы велись очень маленькой группой, с соблюдением всех мер предосторожностей, дезинфекцией и измерением температуры. Полиция приезжала и все проверяла. Все в масках, актер на площадку тоже прибывал в маске, снимал ее только во время съемок, которые велись быстро и с соблюдением социальной дистанции… После съемок — домой на частном транспорте и без контактов с кем-либо. Увы, придется останавливать и доснимать лишь тогда, когда все карантины будут сняты".

В картине Warhunt Рурк играет одну из главных ролей — военного. Кроме него там снимаются такие звезды, как Роберт Неппер ("Перевозчик", "Побег" и в картине Вуди Аллена "Все говорят, что я тебя люблю") и Джексон Ретбоун ("Сумерки") — они приехали до всех событий и сейчас даже рады, что оказались в Латвии — тут безопасней. Сейчас Микки Рурк находится в изоляции и ни с кем не общается. Организаторы разрабатывают план, как отправить его обратно в Америку, где его работа связана с огромным числом контрактов и жестким графиком. На это потребуются специальные разрешения и транспорт.

"Очень обидно, что все так получается, — признался Пронин. — Это очень серьезный продукт, который полностью продюсирует Латвия. Режиссер Мауро Борелли работал художником еще с Феллини, с Тарантино делал "Ужасную восьмерку", рисовал образы "Крестного отца" и "Пиратов Карибского моря", а сейчас он и режиссер. Латвия будет стоять в титрах на первом месте. Будем надеяться, что после карантина все продолжится".