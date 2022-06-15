Чрезвычайная ситуация в школах столицы: Рижская дума обсудит с директорами выдвинутые требования

В следующий понедельник, 20 июня, в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы состоится собрание с директорами столичных школ. Встреча станет реакцией на открытое письмо 89 директоров школ Риги, которое было опубликовано сегодня.

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В открытом письме речь шла о постоянно возрастающей нагрузке на педагогов, катастрофической хронической нехватке учителей. Директора 89 из 102 школ Риги призывают незамедлительно взяться за решение этих проблем, а также ввести социальные льготы, которые бы помогли преподавателям пережить следующий отопительный сезон и привлекли бы в школы молодые кадры.

Рижское самоуправление в ответ указывает, что необходимо произвести расчеты, чтобы точно определить, какое влияние окажут требования директоров школ на бюджет Риги на 2023 год, а также продолжать диалог с Министерством образования и науки об изменении системы оплаты труда учителей.

"Однако мы уже видим, что необходимо дополнительное финансирование не только на повышение заработной платы учителей, но и из-за роста цен на энергоресурсы. Как минимум 9 млн евро потребуются на содержание зданий школ", — признала председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника (Latvijas attīstībai).

По словам Ратиники, требования, изложенные в письме директоров школ, четко высвечивают те проблемы, которые существуют в сфере на государственном, а не только муниципальном уровне. Серьезной проблемой по всей Латвии является подготовка новых учителей и заполнение вакансий, а также неравные целевые дотации на заработную плату учителей в Риге и других самоуправлениях.

Согласно действующим нормативным актам, в течение многих лет к Риге применялась пропорция, в результате которой учителя столичных школ получают на 6% меньше финансирования на покрытие расходов на заработную плату, чем учителя в других городах государственного значения, и на 15% меньше, чем в самоуправлениях пригородов Риги.

Предусмотренное изменение системы оплаты труда учителей также лишь частично решит поднятые проблемы, считает Ратиника.

"Высоко оцениваю сформулированное в письме предложение, что было бы правильно за счет государственного бюджета оплачивать бесплатное обучение педагогике, а также 72-часовые курсы педагогики в различных вузах, что дало бы возможность начать работать в сфере образования ", — отметила Ратиника.

Как уже сообщалось, 15 июня директора школ Риги в открытом письме охарактеризовали ситуацию в учебных заведениях как чрезвычайную. В первую очередь директора школ требуют:

обеспечить возможности бесплатного обучения педагогике, в том числе, на на 72-часовых курсах для педагогов других специальностей и также для получения квалификации педагога не только в Латвийском университете, но и в других вузах страны;

увеличить количество бюджетных мест для будущих учителей и педагогов. Директора школ отдельно призывают именно Рижскую думу изыскать в городском бюджете средства на оплату таких бюджетных мест, а также обеспечить финансирование ставок консультантов по обучению и педагогов-менторов, а также увеличить доплату с 7,11 евро до 35 евро за ставку в муниципальных учебных заведениях.

Директора школ призывают ввести и льготы, которые призваны привлечь в учебные заведения молодых педагогов и помочь пережить грядущий отопительный сезон учителям: