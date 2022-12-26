Чрезвычайное положение в ряде регионов Латвии на границе с Россией не продлят
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министерство внутренних дел Латвии (МВД) не намерено продлевать чрезвычайное положение в нескольких районах Латвии вдоль границы с Россией, заверил агентство LETA госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

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Учитывая решение России о мобилизации, целью которой была активизация боевых действий в Украине, и необходимость предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии, с 28 сентября по 27 декабря в пунктах пропуска через границу было объявлено чрезвычайное положение. а также в Алуксненском, Балвуском и Лудзенском краях.

Трофимов заявил, что, исходя из анализа рисков и информации, МВД не будет предлагать правительству продлить режим чрезвычайного положения. Для этого не нужно отдельного решения правительства, поэтому чрезвычайное положение будет действовать только во вторник, 27 декабря.

При этом по мере изменения рисков МВД может снова подготовить проект постановления правительства об объявлении повторного чрезвычайного положения, и правительство может принять такое решение в течение нескольких часов посредством опроса.

Также Трофимов напомнил, что после вторжения России в Украину в феврале Латвийская пограничная служба и Служба государственной безопасности усилили контроль за въездом российских граждан в Латвию, и никаких изменений в этом плане не планируется.

Также госсекретарь МВД напомнил, что ограничения, установленные Кабинетом Министров от 19 сентября, в отношении въезда граждан России по-прежнему действуют - для обладателей краткосрочной шенгенской визы ( кто собирается в Латвию с несущественными целями, такие как туризм и отдых).

Учитывая возросшее давление нелегальной иммиграции, чрезвычайное положение, объявленное в прошлом году 11 августа, продолжает действовать на границе Беларуси, а именно в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе. Чрезвычайное положение продлевалось несколько раз, последнее продление установлено до 10 февраля следующего года.

При этом в начале ноября, после возражений Минюста, правительство поручило Министерству внутренних дел и коммуникаций подготовить к началу января постановление, чтобы Латвия могла отказаться от чрезвычайного положения.

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