Чрезвычайную ситуацию на границе c Белоруссией предложено продлить до 10 августа

Во вторник, 2 мая, правительство планирует принять решение о продлении чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 августа, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Министерством внутренних дел (МВД).

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В связи с давлением нелегальной иммиграции чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась. В настоящее время она действует до 10 мая. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо режима чрезвычайной ситуации можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования, но никаких изменений не последовало.

В этом году к 25 апреля были пресечены 1870 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Белоруссией, а 144 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено в общей сложности 5 286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.

В компетентные органы Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконном пересечении государственной границы с территории Белоруссии.