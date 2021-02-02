Чрезвычайную ситуацию продлили до апреля

Режим чрезвычайной ситуации будет продлен до 6 апреля, решили Кабмин и Совет по кризисному управлению на совместном заседании.

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Минздрав предлагает отменить режим ЧС в том случае, если заболеваемость коронавирусом снизится в три раза.

На заседании было рассмотрено информационное сообщение Минздрава об оценке риске коронавируса и основанном на ней принятии решений о мерах безопасности. Министерству поручено его дополнить.

Минздрав предлагает ввести новый "принцип светофора" и обозначить четыре группа эпидемиологических показателей, исходя их которых будут меняться ограничения.

"Светофор" будет работать следующим образом:

"Темно-красный свет" — ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость превышает среднюю по ЕС. Латвия сейчас находится в этой фазе с 561 новым случаям Covid-19 на 100 000 жителей в течение 14 дней.

"Красный свет" — ситуация высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет от 100 до 200 новых случаев на 100 000 жителей. Можно смягчать ограничения: разрешить торговлю, индивидуальные спортивные занятия, постепенно возобновить очное обучение, разрешить посещать места общественного питания.

"Оранжевый свет" — ситуация среднего риска, кумулятивная заболеваемость от 20 до 100 случаев на 100 000 жителей. При такой заболеваемости можно будет собираться, торговать, заниматься спортом в помещении, заработают культурные места.

"Зеленый свет" — за две недели было менее 20 новых случаев на 100 000 жителей. Это позволит снять почти все существенные ограничения.

Минздрав указал, что в дальнейшем необходимо усилить меры против ввоза "Covid-19" из-за рубежа и распространения на территории страны, запретив неважные поездки и введя обязанность декларировать цель поездки. Также предлагается уменьшить количество групп людей, для которых установлены исключения на сдачу теста на "Covid-19" и самоизоляцию при въезде в Латвию, и усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Новость будет дополняться.