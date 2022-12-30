Чрезвычайный режим работы "неотложки" может затянуться на весь январь

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) может продолжать работать в чрезвычайном режиме весь январь, заявила в программе "Утренняя панорама" на ЛТВ руководитель службы Лиене Ципуле.

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В период новогодних праздников СНМП перешла в чрезвычайный режим, чтобы сохранить возможность оказания своевременной экстренной медицинской помощи пациентам, находящимся в опасной для жизни ситуации.

По словам Ципуле, в настоящее время перегружена вся система здравоохранения — и СНМП, и семейные врачи, и другие. Болеют и пациенты, и медицинский персонал, в результате ресурс оказания помощи загружен, его не хватает.

По данным Ципуле, около четверти сотрудников СНМП отсутствуют на работе. В таком авральном режиме служба точно будет работать все праздники, но допускается, что сложная ситуация может сохраняться весь январь.

В настоящее время СНМП не хватает около 250 сотрудников, но самые большие проблемы в центре оперативного управления. Ципуле призвала политиков повысить зарплаты работникам СНМП. На следующей неделе руководство службы планирует говорить об этом и других вопросах с новым министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне.

Чрезвычайный режим означает, что СНМП будет выезжать только на те вызовы, где присутствует опасность для жизни. В тех случаях, когда риска для жизни нет, диспетчеры будут предлагать обратиться к семейному врачу, самостоятельно приехать в больницу, либо ждать бригаду до четырёх часов.