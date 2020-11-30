ЧС могут продлить до 11 января, Кариньш предлагает вернуться к правилу "два человека - два метра"

Чрезвычайную ситуацию необходимо продлить до 11 января, после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце (Национальное объединение) заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Премьер заручился поддержкой президента и спикера Сейма.

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Кроме продления ЧС, Кариньш предлагает вернуться к правилу “два человека - два метра”, когда рядом могут находиться только два человека из разных домохозяйств, соблюдая дистанцию два метра. Он призывает отказаться от посещения друзей и близких, а в любом помещении вне дома носить маску.

Премьер выступает за возврат пограничного контроля - все, кто прибывает в Латвию по земле, воде или воздуху, должны будут заполнить анкеты и соблюдать самоизоляцию. “Мы не закроем границы”, - подчеркнул Кариньш, добавив, что движение товаров не будет остановлено.

Это должно сопровождаться ростом объема тестирования, уверен премьер. Он сослался на свой разговор с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указавшим, что “главный двигатель распространения [Covid-19] - это большое число асимптоматических людей”. Такие больные не знают, что больны, но могут заразить других, поэтому необходимо наиболее широкое тестирование.

Кроме того, из разговора с представителями ВОЗ, Кариньш узнал, что страны, где ещё в сентябре были введены понятные меры предосторожности, находятся в лучшем положении. Речь идет о более редкой посадке учеников, регулярном проветривании помещений и постоянном ношении масок как среди учителей, так среди и учеников. В связи с этим премьер предлагает на две недели продлить школьные каникулы для младших классов, чтобы дать школам время подготовится к новым требованиям безопасности.

Кариньш выступает за введение дополнительных ограничений торговли. “Опасна концентрация людей в помещении”, - отметил политик, указав, что хочет уйти от размеров торговых мест и перейти к ограничению максимального числа людей в помещении. Например, если в магазине одновременно максимум может быть 40 человек, то во время пандемии покупателей должно быть не более четырех. По выходным будут открыты только продуктовые магазины и места, торгующие товарами первой необходимости.

В тоже время премьер-министр выступает за расширение финансовой поддержки населения и уже дал министрам задание рассмотреть возможности это реализовать.

Премьер-министр также затронул вопрос того, почему парикмахерам можно работать, а другим мастерам красоты нельзя. “Предлагаю идти к единому регулированию - либо все работают, либо все закрыты”, - заявил Кариньш. Он сам склоняется к тому, чтобы разрешить работу при соблюдении строгих мер предосторожности.

“Я понимаю, что многие правила сформированы неверно. Мы их переделаем”, - заявил премьер-министр. Он сказал, что понимает, что каждый министр в “обычные, мирные времена” является защитником и представителем своей отрасли, но призвал коллег по Кабинету министров вместе работать над снижением распространения Covid-19.

Президент Эгилс Левитс и спикер Сейма Инара Мурниеце поддержали введение более строгих ограничений. Мурниеце добавила, что считает необходимым оставить открытыми места богослужений, установив там ограничительные меры.

Эти предложения должен обсудить Кабинет Министров.