ЧС могут продлить ещё на четыре недели, правительство исправит недостатки системы пособий по простою

Правительство собирается продлить чрезвычайную ситуацию ещё на четыре недели, сообщил во время пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Кариньш отметил, что нынешние ограничения работают, однако “это, к сожалению, не значит, что всё преодолено”. “Мы ещё находимся в буре эпидемии и нам надо продолжать жить и работать, как мы это делаем [сейчас], чтобы мы могли преодолеть распространение болезни”, - сказал Кариньш.

Премьер-министр указал, что завтра правительство собирается выслушать мнение эпидемиологов и после этого принимать решение, на какой срок будет продлена чрезвычайная ситуация.

Помимо прочего, партнеры по коалиции сегодня обсуждали проблемы системы пособий по простою. Политикам удалось договориться об увеличении поддержки семьям с детьми и маленьким предприятиям.

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) сообщила, что на время кризиса каждый, кто имеет право на пособие по простою, сможет получить дополнительные 50 евро на каждого ребёнка. Такая же доплата положена всем биологическим и приемным родителям, которые получают кризисное пособие от самоуправления. Оно составляет 80 евро на человека.

Помимо прочего, коалиция планирует позволить получать пособия по простою владельцам и членам правлений маленьких предприятий. На данный момент эти пособия доступны только работникам предприятий, указал Кариньш, однако в Латвии много “маленьких предприятий, семейных предприятий, где есть только два работника”.

Все эти решения должно принять правительство и утвердить Сейм.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. Из-за ограничений многие предприятия оказались в простое и не могут платить зарплату работникам. В связи с этим власти Латвии запустили программу пособий по простою. Они доступны работникам всех предприятий, самозанятым лицам, получателям гонораров, но не были доступны членам правления и владельцам фирм, которые одновременно являются единственными работниками в предприятии.