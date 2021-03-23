ЧС после Пасхи могут не продлить, но ограничения оставить в силе

В среду, 24 марта, Кабинет Министр может решить не продлевать чрезвычайную ситуацию после 6 апреля. Однако ограничения отменены не будут, они могут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении портала Delfi.

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Группа оперативного управления под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса разрабатывает предложения по смягчению ограничений.

На прошлой неделе, 16 марта, премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что правительство работает над двумя вариантами последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Решение о том, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш. Католическая и лютеранская Пасха в этом году наступит 4 апреля. На этой неделе запланировано только одно заседание Кабмина, в среду, вместо двух во вторник и в четверг — потому что в четверг и в пятницу Кариньш будет занят в Совете Европы. Сейм завершает зимнюю сессию 29 марта и весеннюю начинает только 6 апреля. На этой неделе Сейм будет заседать в среду и в четверг. Ему нужно будет рассмотреть документы, которые Кабмин примет в среду, так что, скорее всего, решение о непродлении ЧС тоже будет принято в среду.