ЧС продлена до 9 июня, в общественном транспорте введут обязательное ношение масок

Сегодня правительство Латвии решило продлить чрезвычайную ситуацию до 9 июня, предусмотрев ослабление ограничений, сообщает LTV.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

Помимо прочего, будут открыты детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

По данным агентства LETA, торговые центры смогут работать в выходные и праздники. LTV передает, что рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.