ЧС продлена до 9 июня, в общественном транспорте введут обязательное ношение масок
Foto: LETA

Сегодня правительство Латвии решило продлить чрезвычайную ситуацию до 9 июня, предусмотрев ослабление ограничений, сообщает LTV.

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После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

Помимо прочего, будут открыты детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

По данным агентства LETA, торговые центры смогут работать в выходные и праздники. LTV передает, что рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.

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