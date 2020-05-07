ЧС продлена до 9 июня, в общественном транспорте введут обязательное ношение масок

Сегодня правительство Латвии решило продлить чрезвычайную ситуацию до 9 июня, предусмотрев ослабление ограничений, сообщает LTV.
После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.
Помимо прочего, будут открыты детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.
По данным агентства LETA, торговые центры смогут работать в выходные и праздники. LTV передает, что рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.
Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.