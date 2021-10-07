ЧС в системе здравоохранения могут объявить в пятницу

Возможно уже в пятницу, 8 октября, в Латвии могут объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения, а с понедельника, 11 октября, больницы прекратят оказание плановых услуг, заявил в интервью газете Diena министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, идет дискуссия о различных сценариях дальнейших действий из-за стремительного распространения Covid-19. В латвийских больницах можно установить дополнительное оборудование, но количество медицинского персонала ограничено.

Как один из вариантов рассматривается возможность создания полевых госпиталей. "Думаю, что в пятницу мы объявим чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения, и, скорее всего, со следующего понедельника больницы прекратят оказывать плановые услуги", — сказал министр.

Одновременно, он указал, что в стране хватает машин скорой помощи, но пока они стоят в очереди у приемных отделений стационаров, не могут выезжать на новые вызовы и помогать людям.

Как уже ранее писал портал Delfi, для того, чтобы люди смогли получать медицинскую помощь в критические для жизни моменты, Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) решила еще более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи 113.

Как сообщили в СНМП, бригады больше не будут выезжать в ситуациях с меньшим приоритетом. Это означает, что в случае определенных травм и проблем со здоровьем диспетчеры службы экстренной помощи 113 откажутся отправить бригаду, и человеку придется обратиться за помощью к своему семейному врачу, дежурному врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Это решение основано на прогнозах эпидемиологов об очень быстром распространении "Covid-19", что приведет к наплыву пациентов в больницы и значительному увеличению количества вызовов СНМП.

Как подчеркнула директор СНМП Лиене Ципуле, ситуации, когда каждая упущенная минута может стоить человеку жизни — это потеря сознания, остановка сердца, инфаркт, инсульт, обширные ожоги, дорожно-транспортные происшествия, тяжелые травмы взрослых и детей.

Число пациентов с Covid-19, которые должны быть госпитализированы бригадами СНМП, за пару недель удвоилось. Количество вызовов к пациентам с Covid-19 уже близко к тому, которое было зафиксировано на пике заболеваемости в начале года. Как пояснила руководитель центра оперативного управления СНМП Райта Кришьяне, из-за того, что больницы медленно принимают пациентов, бригады долгое время заняты у дверей приемных отделений и не могут быстро отправиться на новые вызовы, поэтому существует риск, что у диспетчера не будет свободной бригады для выезда на опасную для жизни ситуацию.

Бригады СНМП не будут выезжать на такие ситуации, как роды без осложнений, ожог размером меньше ладони, травма руки или ноги без сильного кровотечения, включая перелом кости, или боль в животе, не сопровождающаяся сильной рвотой или диареей. В таких случаях человек должен отправиться в медицинское учреждение на собственном транспорте, в такси или с помощью друзей и соседей.

Также в приезде "скорой" может быть отказано в таких случаях, как обострение хронического заболевания, например, высокое кровяное давление, продолжительные боли в ногах, спине или повышенная температура тела без осложнений.