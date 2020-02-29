ЧСР обещает обновить крупнейшие мосты Риги и повысить зарплаты работникам образования

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) в случае победы на выборах в столице обещает в течение пяти лет восстановить и перестроить все крупнейшие мосты в городе, а также повысить зарплаты работникам столичных учреждений образования.

В субботу состоялся внеочередной съезд ЧСР, на котором утверждена предвыборная программа партии.

Лидерами списка ЧСР на выборах будут последний мэр столицы Олег Буров, исполнительный директор города Юрис Радзевич, экс-мэр Дайнис Турлайс и главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Буров, представляя список кандидатов, отметил, что его можно назвать "списком директоров", потому что в числе 63 кандидатов более 10 директоров рижских школ.

Также в список вошли актер Рижского русского театра Яков Рафальсон, политик и священник Айнар Баштикс, бывший видный активист Латвийской Зеленой партии Виестур Силениекс, главный редактор журнала "Открытый город" Татьяна Фаст, легкоатлет Станислав Олияр, бывший вратарь сборной по футболу Александр Колинько, бывший начальник полиции самоуправления Янис Гедушев и др.

Программу партии на съезде единогласно поддержали все 179 присутствующих делегатов.

В программе отмечается, что ремонт улиц и мостов в столице будет приоритетом ЧСР. В течение пяти лет партия обещает восстановить и перестроить все крупнейшие мосты города — Островной мост, мост на Брасе, Деглавский, Вантовый и Воздушный мосты. Также партия обещает отремонтировать и перестроить главные улицы — и в центре, и на окраинах, подъездные улицы и территории возле всех рижских школ и детских садов.

ЧСР продолжит программу ремонта внутренних дворов в микрорайонах — построит новые автостоянки, места для велосипедов и станции зарядки для электромобилей.

В программе содержится обещание повысить зарплаты работникам образовательных учреждений — учителям школ ЧСР в течение пяти лет обещает не менее 2000 евро в месяц, персоналу школ — не менее 1000 евро. Воспитателям детских садов обещаны зарплаты не менее 1500 евро в месяц, нянечкам — не менее 1200 евро, остальным работникам — не менее 1000 евро.

ЧСР обещает, что к 2022 году в Риге больше не будет очередей в детские сады.

Также партия намерена сохранить в столице все существующие льготы и социальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников, льготы на проезд для других категорий пассажиров.

ЧСР намерена освободить Ригу от азартных игр и обеспечить участие самоуправления в обновлении жилого фонда столицы.

Также ЧСР в своей предвыборной программе обещает продолжить уже начатые "необратимые изменения" в управлении столицей. Партия обещает, что на муниципальных предприятиях будут работать профессионалы, а руководители думских департаментов и учреждений будут выбираться на открытых конкурсах.

ЧСР обещает не мешать развиваться бизнесу в столице и содействовать ему. ЧСР намерена сделать Ригу самоуправлением, где "инвесторов ждут и уважают, помогая создавать новые рабочие места".