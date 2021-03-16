Что будет с высшими госперсонами Латвии, которым уже вкололи дозу AstraZeneca?

11 февраля первую дозу вакцины AstraZeneca получили высшие должностные лица страны, действующий президент и четыре бывших президента. А 15 марта появилось сообщение, что Латвия приостановила использование этой вакцины от коронавируса, в связи с сообщениями об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов, спустя некоторое время после вакцинации. В Латвии такой реакции пока не выявляли. На сегодня речь идет о приостановке вакцинации AstraZeneca на неделю-две.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Показательной вакцинацией на телекамеры руководство Латвии хотело на своем примере показать доверие к вакцине от COVID-19. Так получилось, что все они получили именно препарат от AstraZeneca, доступный на тот момент в стране.

Через 10 дней после прививки AstraZeneca бывшая президент Латвии 83-летняя Вайра Вике-Фрейберга опубликовала в соцсетях свое обращение к латвийцам. На видео Вике-Фрейберга, сидя возле своего сельского дома в Кулдигской волости, рассказывает, что место введения вакцины болит меньше, чем при ежегодной прививке от гриппа. Она пожелала всем латвийцам чувствовать себя хорошо, а всему миру — находить все более и более эффективные методы контроля над Covid-19. "Так или иначе — посмотрите в окно на солнышко и позвольте ему вас порадовать. Если на душе мрачно, позвоните какому-нибудь другу", — посоветовала Вике-Фрейберга.

Экс-президент посоветовала всем при первой же возможности вакцинироваться, приняв ответственность за себя и свое здоровье: "Это вопрос ответственности и по отношению к другим — близким, членам семьи и людям, с которыми мы контактируем. Чем больше людей в Латвии будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы все будем и тем проще будет вернуться в насколько это возможно нормальную жизнь".

Будут ли высшим должностным лицам делать вторую прививку и чем? Как рассказала председатель Госсовета иммунизации профессор Даце Завадска, изначально вторую дозу AstraZeneca было рекомендовано колоть через 9-12 недель после первой. Причем делать это как можно ближе к верхней границе срока (12 недель) — это дает более высокую эффективность. Поэтому срок второй дозы для высших должностных лиц еще не наступил. Завадска выразила надежду, что на сроке получения второй дозы AstraZeneca решение о приостановке этой вакцины не отразится. "Как мы видим, все наши министры и другие важные персоны чувствуют себя хорошо, — уточнила Даце Завадска, отвечая на вопрос Delfi. — Вполне вероятно, они получат и свою вторую дозу".

Что будет, если кто-то все же передумает получать вторую дозу после сомнений насчет первой? "Пока нет доказательств, что можно смешивать разные вакцины в рамках одного курса вакцинации, — сообщила Завадска. — Если при худшем и маловероятном сценарии будет принято решение, что векторную вакцину AstraZeneca не рекомендуют к использованию, есть другие векторные вакцины от Covid-19 — они могут вскоре появиться в доступе (напомним, что в феврале 2021 года появилось сообщение о начале исследования комбинации российской векторной вакцины "Спутник V" и британской AstraZeneca, — прим. Ред.). Но я советую не торопиться. Это было действие для предосторожности. Пока нет повода думать, что надо менять тактику вакцинации…"

Завадска уточнила, что каждый волен сам принимать решение, что он хочет и не хочет делать, но она советует прислушиваться к рекомендациям специалистов. "Если человек получил только одну дозу, то по информации, полученной из научных исследований, достаточно хорошая защита будет в течение 90 дней после получения первой дозы (изначально эффективность первой дозы AstraZeneca оценивалась не очень высоко, - прим. ред.), а что произойдет потом? Вполне вероятно, что уровень иммунитета может снизиться — понадобится новая вакцинация".

Что теперь будет с доверием населения к вакцине и желанием вакцинироваться? Даце Завадска не скрывает, что новая ситуация вызывает дополнительную осторожность и сомнения у населения. Но решение о приостановке было принято как раз для того, чтобы "развеять малейшие сомнения", чтобы все видели: любое побочное влияние вакцины тщательно исследуется, выявляются истинные причины реакций.

Открытым остался вопрос, стоило ли так массово прививать все руководство Латвии одной вакциной? Возможно, в целях госбезопасности, надо было вакцинировать высших должностных лиц препаратами разных компаний, чьи вакцины рекомендованы к применению в Латвии?

По данным Национальной службы здравоохранения, вакциной AstraZeneca в Латвии привито 52 504, в том числе 28 человек получили обе дозы. Ранее планировалось, что 17 марта Латвия получит 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 24 марта — 37 444, а 31 марта — еще 40 912 доз вакцины AstraZeneca.