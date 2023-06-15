"Что делала Ланга в Крыму в советское время?". Сейм рассмотрит инициативу об укреплении статуса госязыка

Сейм принял решение рассмотреть народную инициативу "Об обеспечении статуса государственного языка", подписанную на портале manabalss.lv более чем 10 тысячами граждан.

Народная инициатива предусматривает введение запрета на коммуникацию на каких бы то ни было языках кроме государственного и официальных языков стран ЕС для государственных и муниципальных учреждений, а также "общественно значимых" коммерсантов (речь идет об энергетических предприятиях, компаниях электронной связи, банках, поставщиках услуг общественного транспорта, аэропорте, управляющих домами компаниях и так далее).

Авторы законопроекта намерены запретить размещение каких-либо материалов на русском языке (используется термин — "не государственный язык и не официальный язык страны ЕС) в любых торговых местах и на интернет-площадках торговцев. Также инициатива предусматривает введение ограничений для работодателей на право требовать от работников владения иностранным языком, который не является языком страны ЕС.

Почти аналогичную инициативу в предвыборный период — с подачи партии "Консервативные", не получившей представительство в парламенте нынешнего созыва — Сейм уже рассматривал. Однако сразу после выборов законопроект был положен "под сукно" и утоплен в парламентских комиссиях.

Причем здесь ФСБ России?

В дебатах о судьбе народной инициативы "столкнулись" депутаты Сейма от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс и от Национального объединения Артурс Бутанс.