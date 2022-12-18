Что делать, если машину замело снегом? Советы эксперта

С первыми метелями мы нередко попадаем в ситуацию, когда автомобиль замело снегом. Страховая компания Gjensidige Latvija обобщила советы о том, как быстрее высвободиться из снежного плена и вернуться на дорогу.

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“Вот и пришли первые в нынешнем зимнем сезоне метели, ставшие серьезным испытанием для автомобилистов. Кроме того, что почти каждое утро машину приходится освобождать от снега и основательно прогревать, можно также оказаться в ситуации, когда машину полностью замело снегом”, – говорит старший эксперт по наземным транспортным средствам латвийской группы страховых возмещений за транспортные средства Gjensidige Latvija Оскар Станкевич.

По словам эксперта, "если машину засыпало снегом рядом с местом проживания, то надо будет просто взять лопату и расчистить снег. Однако нередко машина оказывается засыпанной снегом, например, на улице или возле места работы".

"Чтобы справиться со снегом, во время зимнего сезона обязательно держите в багажном отделении лопату или щетку с телескопической ручкой, а также аэрозоль с жидкостью для разморозки", - отмечает Станкевич.

Прежде чем завести машину, надо обязательно проверить, не забита ли снегом выхлопная труба или глушитель. Закупоренный глушитель создает риск скопления угарного газа в салоне машины, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Расчистите дорогу в нужном направлении движения

Большая проблема в случаях, когда машину замело снегом, – удачно выехать с места происшествия. Поэтому часть дороги перед и за колесами автомашины надо очистить от снега, чтобы можно было “раскачать” машину и начать движение.

Важно также расчистить снег в нужном направлении движения, если его уровень выше нижних частей кузова автомашины. Таким образом вы избежите повреждения автомобильных деталей, и будет легче выехать из заснеженного места.

Вперед и назад

Скорее всего и после расчистки дороги от снега выехать на машине сразу не удастся. В таких случаях машину надо “раскачивать” или медленно двигаться вперед и назад. Сначала делайте это, нажимая на газ совсем немного. С каждым следующим разом все больше давите на педаль газа, пока автомашина не сможет выехать из занесенного снегом места. Но, если дорога под колесами машины будет покрыта толстым слоем льда, не поможет и такая техника, и колеса будут проскальзывать.

Если колеса машины продолжат скользить, и не удается начать движение, то надо помочь сцеплению машины с поверхностью дороги. Сначала надо удостовериться в том, что отключен контроль тяги автомашины, который во время езды препятствует проскальзыванию и не позволяет колесам пробуксовывать.

Чтобы выбраться из снега, автомобильным колесам необходимо максимальное сцепление. Для увеличения сцепления колес с покрытием, можно попробовать, например, подложить под колеса коврики из салона машины, подсыпать песок или воспользоваться другими имеющимися под рукой материалами, усиливающими сцепление колес со скользкой поверхностью.

Убедитесь в безопасности на проезжей части

Чтобы выбраться из заснеженного места, вероятно, придется хорошенько выжать педаль акселератора, чтобы придать машине необходимую мощь. Но помните, что какое-то время колеса могут отчаянно проскальзывать в снежном сугробе, а уже в следующее мгновение, когда появится сцепление, машина может стремительно рвануть вперед.

Поэтому, прежде чем вступать в битву со снегом, убедитесь в безопасности на проезжей части, а также в том, не пытается ли кто-то из пешеходов обойти машину, чтобы во время резкого и неконтролируемого движения не навредить ни себе, ни другим участникам дорожного движения.

Позовите на помощь прохожих

Если ни один из перечисленных вариантов не поможет машине выбраться из снега, попросите кого-нибудь из прохожих помочь подтолкнуть машину. Когда машину будут толкать, водителю следует выжать педаль акселератора, но сначала надо убедиться, что выбрана правильная скорость на коробке передач, чтобы не подвергать опасности человека, толкающего машину.

Если удастся вытолкать машину из снега, будьте готовы к тому моменту, когда машина стронется с места. Продолжайте движение к безопасному месту, где слой снега меньше, чтобы не застрять снова.