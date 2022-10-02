Что делать, если в подъезде поселился бездомный? Отвечает полиция

Начальник отдела охраны общественного порядка Рижской муниципальной полиции Иво Вайцековскис отвечает, что делать, если в подъезде поселился бездомный – и рассказывает, почему это незаконно.

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Столкнувшись с такой ситуацией, жителям следует позвонить в полицию по круглосуточному телефону 110.

Сотрудники полиции Рижского самоуправления каждый день доставляют социально незащищенных или попавших в социально неблагоприятную среду людей в один из приютов города Риги, но это может произойти только добровольно — по желанию забираемого лица.

Правоохранители предлагают транспортировку в один из приютов города Риги вышеупомянутым группам лиц как одну из возможностей социальной помощи, а не как обязательное требование.

Кроме того, сотрудники полиции Рижского самоуправления проводят беседы с указанным кругом лиц и информируют их о запрете пребывания в общественных местах (в данном случае, конкретно на лестничной клетке).

Согласно подразделу 6.1 обязательных правил Рижской думы № 80 "Правила общественного порядка в Риге" запрещается поселяться в общественных местах (ночевать, спать, строить палатки или другие подобные сооружения с целью проживания).

За такое нарушение предусмотрено административное наказание — предупреждение или штраф до 20 евро.