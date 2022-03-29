Что делать и кто может помочь? Delfi запустил раздел для украинских беженцев в Латвии

В течение месяца в Латвию прибыли тысячи беженцев из Украины. Многим из них приходится организовывать свою жизнь с нуля. Куда обращаться в первую очередь? Какая помощь вообще доступна? Где жить? Что делать, если вы приехали с детьми? Для того, чтобы ответить на эти и множество других вопросов, Delfi запускает раздел "Украинские беженцы".

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В разделе можно найти информацию о том, как добраться до Латвии и что нужно для того, чтобы попасть в страну. Затем рекомендуется изучить Краткий путеводитель для украинских беженцев в Латвии: это необходимый минимум для каждого, кто приехал в страну (телефоны и адреса, а также общая информация о тех возможностях, которые у вас имеются). Информация о социальной помощи для беженцев обобщена в этом материале.

Для тех, кто ищет жилье

Для семей с детьми



Кроме того, в разделе собраны актуальные новости и другая практическая информация.

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