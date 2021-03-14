Что делать и сколько стоит? Рижская дума о самых частых вопросах про весенние ямы на дорогах Риги

Этой весной плохие погодные условия традиционной способствуют массовому появлению ям на дорогах, причем выбоины образовываются очень быстро, а место их появления зачастую трудно спрогнозировать. Департамент сообщения Рижской думы подготовил для жителей и гостей столицы ответы на наиболее часто задаваемые по этой теме вопросы.

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Почему весной особо часто появляются новые ямы?

Чаще всего новые ямы образуются там, где дорожное покрытие уже в плохом состоянии. В переменчивых погодных условиях, когда температура воздуха колеблется около нуля, из крошащегося покрытия выпадают куски асфальта. В Риге это чаще всего происходит на улицах Деглава, Маскавас, Зиепниеккална, Дзелзавас, Густава Земгала Гатве и Ульманя Гатве.

Проводится ли заделка ям и во время оттепели?

В условиях, когда температура ниже нуля, используется метод холодной укладки асфальта. Предварительно яма очищается и максимально осушается, а потом туда укладывается холодный асфальтобетон. Главная цель такого ремонта — предотвратить опасные ситуации на дороге.

Когда будет начат полномасштабный ремонт ям?

Полноценный ремонт ям на дорогах Риги традиционно начинается весной, когда средняя температура воздуха превышает +5 градусов. Тогда становится возможным использование укладки горячего асфальтобетона, что позволяет более качественно восстановить дорожное покрытие. Ремонт ям проводится в соответствии с приоритетным списком улиц. Ознакомиться со списком можно здесь: https://www.rdsd.lv/informacija/informacija-par-ziemas-uzturesanu/ielu-uzturesanas-kategorijas

Насколько быстро проходит ремонт?

Согласно нормативам, после получения информации об опасном для транспортного движения участке дороги ремонт должен быть проведет в течение трех часов — в противном случае за этот отрезок времени яма должна быть огорожена. Опасными считаются ямы, размер которых больше 0,1 квадратных метра, а глубина — больше пяти сантиметров.

Куда сообщать о появившейся яме?

Водителей транспортных средств призывают сообщать Центру управления сообщения, позвонив на круглосуточный бесплатный номер 80003600.

Сколько ям отремонтировано у этом году?

В этом году, по состоянию на 28 февраля, общая площадь отремонтированных ям составила 5 133 квадратных метра. Это только срочный ремонт опасных ям на дорогах и мостах, который производится независимо от погоды. Ремонтные работы обошлись в 261 480 евро с учетом НДС.

Как оценивается объем необходимых работ?

Каждое утро до 9:00 отвечающие за состояние улиц работники отчитываются о проведенных в предыдущий день работах. Отчеты просматриваются стройинженерами, которые принимают соответствующие решения. Также проводятся и контрольные проверки, чтобы убедиться, что указанный в отчетностях объем работ соответствует фактически выполненному.

Как часто проводится осмотр дорог Риги на наличие ям?

Частота проверок зависит от категории улицы. Улицы первой категории надлежат осмотру не менее раза в неделю, улицы второй категории — раза в две недели, улицы третьей категории — не менее раза в месяц. Весной, во время оттепели, проверки проводятся еще чаще.

Что делать, если вы влетели в яму?

Участник ДТП, если его транспортное средство повреждено из-за технического состояния улицы, может обратиться в Департамент сообщения, предоставив все необходимые документы для доказательства повреждения транспортного средства на соответствующем участке дороги. В случае необходимости Департамент сообщения запрашивает дополнительную информацию о ДТП в Государственной полиции. Более подробно о своих правах и тонкостях разбирательств в случаях повреждений машины из-за ямы читайте в нашем отдельном материале.