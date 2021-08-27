Что, если в школе вспышка Covid-19? Решение — за директором и самоуправлением

В случае вспышки заболеваемости Covid-19 в конкретной школе, решение о том, уходить ли на удаленное обучение — классу, параллели или же всем ученикам — в этом учебном году будет принимать администрация учебного заведения, согласовывая свои действия с местным самоуправлением.

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То, что правительство наделило ответственностью за принятие таких решений школы и самоуправления, мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные) оценивает позитивно. По его словам, местные самоуправления знают, что происходит в каждой школе, и могут принимать решения, исходя из реальной ситуации: ограничения в случае необходимости будут вводиться точечно, а не распространяться на все учебные заведения разом.

Мониторинг ситуации во всех школах столицы будет осуществлять Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы: обмен информацией происходит в постоянном режиме. Так, если итоги еженедельного тестирования выявят очаг заболевания в школе, то, соответственно, может быть принято решение перевести один или несколько классов на удаленное обучение.

Тестирование в школах будет проводиться еженедельно, ответственность за организацию этого процесса несет администрация школ. В случае, если родители какого-то ребенка не дадут добро на тестирование, школьник не сможет посещать занятия — и должен быть переведен на домашнее обучение. Факт перевода ребенка на домашнее обучение оформляется документально: родители должны подать соответствующее заявление директору школы.

Глава Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш утверждает, что в его распоряжении нет информации о полученных заявлениях. Крастиньш признает, что администрация школ и учителя сталкиваютсяс разными ситуациями, но пока родители, выступающие против тестирования, все же больше наблюдают за тем, куда качнется чаша весов общественного мнения. Крастиньш считает, что реальная картина сложится примерно ко второй неделе сентября — тогда же будет и статистика по полученным заявлениям.

Предполагается, что данные первого массового тестирования школьников — и, соответственно, доля инфицированных детей — станут публично известны в начале следующей недели, непосредственно перед 1 сентября. Заболеваемость Covid-19 в возрастных группах до 9 лет и от 10 до 19 лет растет уже две недели, подтверждает Министерство здравоохранения.