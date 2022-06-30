Что меняется для пенсионеров с 1 июля?
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С 1 июля 2022 года жители пенсионного возраста смогут продолжить получать государственное пособие по социальному страхованию (VSNP, социальную пенсию), даже если решат вступить в рабочие отношения. Как отмечают в Министерстве благосостояния, это поможет улучшить материальное положение для тех пенсионеров, которые хотят работать.

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VSNP получают те жители, которые по закону достигли пенсионного возраста, но у которых нет прав на государственную пенсию или на страховые выплат в связи с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием.

В министерстве отмечают, что социальная пенсия — один из наиболее регулярно выплачиваемых видов пособий в Латвии. Оно финансируется из основного бюджета страны и его объемы зависят от финансовых возможностей государства. Выплату пособий обеспечивает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Также с первого июля увеличится необлагаемый минимум для пенсионеров — до 3 тысяч евро за полгода или 500 евро в месяц.

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