Что меняется для пенсионеров с 1 июля?

С 1 июля 2022 года жители пенсионного возраста смогут продолжить получать государственное пособие по социальному страхованию (VSNP, социальную пенсию), даже если решат вступить в рабочие отношения. Как отмечают в Министерстве благосостояния, это поможет улучшить материальное положение для тех пенсионеров, которые хотят работать.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

VSNP получают те жители, которые по закону достигли пенсионного возраста, но у которых нет прав на государственную пенсию или на страховые выплат в связи с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием.

В министерстве отмечают, что социальная пенсия — один из наиболее регулярно выплачиваемых видов пособий в Латвии. Оно финансируется из основного бюджета страны и его объемы зависят от финансовых возможностей государства. Выплату пособий обеспечивает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Также с первого июля увеличится необлагаемый минимум для пенсионеров — до 3 тысяч евро за полгода или 500 евро в месяц.