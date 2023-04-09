Что надо учесть мотоциклистам перед началом нового сезона, чтобы избежать ДТП

Открытие мотосезона в Латвии пройдет в конце апреля, но самые активные мотоциклисты уже замечены в транспортном потоке.

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Статистика показывает, что в 2022 году в Латвии было зарегистрировано 31 519 мотоциклов (включая трициклы, квадроциклы и прошедшие техосмотр мопеды), что составляет 29% всех эксплуатируемых в Латвии транспортных средств с действующим техосмотром.

В чем нужно убедиться перед началом мотосезона, напоминает If Apdrošināšana.

Чтобы начать сезон без происшествий, важно правильно оценить техническое состояние мотоцикла, соблюдать правила дорожного движения и обеспечить подходящую мотоэкипировку. Автоводителям же следует быть еще более внимательными, чтобы делить проезжую часть дороги с мотоциклистами.

"Наибольшие убытки при вовлечении мотоцикла в ДТП несет мотоциклист, получая телесные повреждения, чаще всего переломы с последующим длительным восстановлением. И мотоцикл не обязательно должен находиться в активном движении, чтобы быть поврежденным, нередко мотоцикл может быть сбит кем-то на стоянке. Потери, как правило, сильно различаются в зависимости от марки, комплектации и года выпуска мотоцикла. По прошлогодней статистике можно сказать, что стоимость поврежденной мототехники может достигать 20 000 евро, а средняя сумма возмещения за пострадавший в аварии мотоцикл - 3000 евро", - сообщил руководитель группы Возмещения транспортных средств If Apdrošināšana Гиртс Кублиньш.

ДТП между водителями и мотоциклистами часто происходят в городских условиях. Например, когда мотоциклисты опасно маневрируют между рядами автомобилей. Для уважительного отношения друг к другу на дороге важно вовремя обдумывать маневры, не забывать показывать сигнал поворота, несколько раз посмотреть в зеркало перед сменой полосы движения, а также соблюдать разрешенную скорость движения и безопасную дистанцию.

После длительного перерыва в езде важно попрактиковаться в управлении мотоциклом. Поэтому перед началом нового мотосезона следует учесть, что:

1) первый солнечный день — еще не "зеленый свет" для первой поездки. Желательно дождаться, когда температура воздуха поднимется и погодные условия станут более благоприятными для поездки. Таким образом вы сможете уберечь себя от ненужных падений и возможности простудиться. Однако, пока вы ждете более подходящих погодных условий, проведите все необходимые проверки и техническое обслуживание мотоцикла, а также обеспечьте себя соответствующей экипировкой;

2) ранней весной дороги обычно бывают загрязненными. После зимы на них скопился песок и грязь, что может сделать проезжую часть опасной, так как возможно скольжение;

3) старайтесь планировать первые поездки без пассажира. Начните с восстановления навыков вождения. Перейдите на более свободную территорию, где вы сможете беспрепятственно практиковать такие фигуры, как "восьмерка", "змейка" и т. д. Когда вы попробовали это в одиночку и вполне уверены в своих силах, повторите то же самое, но теперь уже с пассажиром;

4) Начинайте мотосезон с небольших поездок. К поездкам в несколько сотен и тысяч километров готовьтесь постепенно;

5) автомобилисты за зиму могли забыть о присутствии мотоциклистов на дороге. Кроме того, габариты мотоцикла относительно меньше автомобиля, в результате чего мотоциклистов труднее заметить. Безопасность превыше всего - всегда помните, что по разным причинам автомобилист может вовремя не заметить Тебя в дорожном потоке.