Что надо знать о новых функциях еID-карт: скидки на транспорт, очереди, пенсионеры и многодетные

Почти 51 тысяча латвийцев должны до 2023 года обновить eID карту в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы получать положенные скидки на проезд в общественном транспорте. Успеют ли они это сделать? Что, если нет? А если саму eID карту не успел получить? Какая судьба ждет карту многодетных 3+ и карты жителей городов? Портал Delfi попросил Автотранспортную дирекцию Латвии прояснить ситуацию.

С 18 июля жителей Латвии, которым полагаются скидки на проезд в общественном транспорте, призвали обратиться в центры обслуживания клиентов CSDD — пополнить функционал eID-карт, чтобы и в следующем году продолжить получать свои скидки.

Как сообщила Delfi глава Департамента гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе, это была идея министра сообщений Талиса Линкайтса — чтобы Автотранспортная дирекция заложила в карточки льготников возможность получать скидки на проезд в общественном транспорте. По ее словам, со следующего года льготы смогут получить только владельцы ID-карт с новым функционалом.

С начала этого года карты со всеми нужными функциями выдаются PMLP сразу. Тем же, кто получили eID-карту в период с сентября 2019 года до 27 декабря 2021 года (это более 50 тысяч человек), придется пополнить ее программное обеспечение. Если есть навыки работы с компьютером, это можно сделать дома, купив специальный считыватель электронных карт (в рижских магазинах их цена — от 10 евро). Тем, кто не владеет такими навыками и аппаратурой, в помощь должен прийти CSDD…

По данным CSDD, обновить карту должны примерно 50 800 жителей Латвии. При этом в Риге, где живет почти половина жителей страны, отделение CSDD — одно и в оцень нецентровом месте, на ул. Баускас, 86. А во многих населенных пунктах таких отделений нет. Не будут ли там очереди страшнее, чем в Департамент гражданства и миграции (PMLP)?

Кроме того, по сведениям PMLP, на начало августа более чем у 600 000 жителей Латвии 15-64 лет eID-карты или вообще нет, или к концу года ее срок годности закончится. При пропускной мощности не выше 40 000 клиентов в месяц к концу года нужного объема не достичь.

В пятницу министр внутренних дел Кристапс Эклонс предложил внести изменения в Закон о документах, удостоверяющих личность, чтобы граждане, неграждане Латвии и лица без гражданства, срок действия документов которых истек 1 марта 2020 года, могли реализовать свои основные права — пользоваться услугами в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, защиты прав, а также — участвовать в парламентских выборах.

Пенсионеры по возрасту (по выслуге лет это не относится) и инвалиды получили право на отсрочку — они могут оформлять eID-карты до 1 января 2031 года, а задекларированные за рубежом — до 1 января 2025 года. А как же тогда они будут получать скидку? И какая судьба ждет прежние документы для получения скидок — карту многодетных 3+ и карты жителей городов?

Портал Delfi попросил представителя Автотранспортной дирекции Саниту Хейнсбергу ответить на следующие вопросы: