Что надо знать родителям: новые формулы пособий и больничных с 1 августа

С 1 августа 2022 года поменяются правила выплаты отцовских пособий и пособий для родителей детей, которые родились раньше срока. Также расширят группу людей, у который есть право на это пособие. Изменения коснутся родителей детей, которые родились после 1 августа 2022 года.

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Что изменится?

Отцы смогут получить отцовское пособие за 10 рабочих дней. В случае с детьми, которые родились до 31 июля 2022 года, это пособие выплачивали за отпуск продолжительностью в 10 календарных дней. Отпуск надо запросить в течение двух месяцев со дня рождения ребенка.

Если данные отца неизвестны, отец ребенка умер или лишен родительских прав, отцовское пособие за 10-дневный отпуск может получить и другой человек, который по просьбе матери будет заниматься уходом за ребенком.

Также, по решению Конституционного суда, с 1 июня 2022 года на право получить отцовский отпуск в связи с рождением ребенка может претендовать и партнерша матери ребенка, рожденного до 31 июля 2022 года. Если работодатель предоставил отпуск, партнерша матери ребенка должна подать заявление в VSAA о предоставлении отцовского пособия.

VSAA будет назначать пособие на основании заявления и информации от VID об отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 6 месяцев.

Как запросить пособие?

Заявку на отцовское пособие удобнее всего подать на портале Latvija.lv, выбрав в разделе электронных услуг E-iesniegums VSAA pakalpojumiem услугу Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana.

Также это можно сделать:

Электронно, через официальный электронный адрес VSAA;

Через электронную почту pasts@vsaa.gov.lv (заявку нужно будет подписать электронной подписью);

Или отправив заявку по почте в любой центр обслуживания клиентов VSAA.

Что еще изменится?

С 1 августа 2022 года также продлят период выплаты родительского пособия за период отпуска по беременности, если ребенок родился раньше начала срока отпуска по беременности.

То есть, если:

ребенок родился до того, как врач выдал справку о нетрудоспособности типа B в связи с беременностью;

если период выплаты родительского пособия продолжится после 1 августа 2022 года;

или если пособие присвоено 1 августа 2022 года и позже.

VSAA продлит срок выплаты пособия автоматически, без заявления со стороны родителей.

Например:

Ребенок родился 20 августа 2021 года, раньше намеченного врачом периода предродового отпуска срока. Лист нетрудоспособности ей еще не выдан. В таких случаях врач выдает сразу два листа по нетрудоспособности B — об отпуске по беременности с 20 августа 2021 года по 28 октября 2021 года (70 календарных дней) и за послеродовой отпуск с 29 октября 2021 года по 6 января 2022 года, также 70 календарных дней. За эти периоды ей начисляется материнское пособие.

Мать выбрала получать родительское пособие до того, как ребенку исполнится год. Пособие начисляется на следующий день после того как закончился послеродовой отпуск, за который полагается материнское пособие (нельзя одновременно получать материнское и родительское пособия), то есть за период с 7 января 2022 года до 19 августа 2022 года.

Так как ребенок родился раньше срока определения отпуска по беременности, и период выплаты назначенного родительского пособия продолжается также после 1 августа 2022 года, срок выплаты родительского пособия продлевается с 20 августа 2022 года на 70 дней отпуска по беременности.