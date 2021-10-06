Что не так со сбором листьев? И почему отказ от пакетов поможет сэкономить

Сейчас опавшие листья собирают в пластиковые пакеты для мусора и так увозят на свалку. Со следующего года мусорные полигоны будут принимать биоразлагаемые отходы отдельно, а за пластиковую "упаковку" придется доплачивать.

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"Собирать листьев в пакеты — некрасиво и неблагоприятно для окружающей среды", — говорит в интервью в программе "900 секунд на телеканале TV3 заместитель председателя комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде Рижской думы Селина Ванцане.

Этой осенью сбор листьев проходит как обычно, но самоуправления уже просят жителей подумать, как можно отказаться от пластиковых пакетов. Например, договориться с управляющим и складывать листья в коричневый контейнер для биоразлагаемых отходов.

"Европейский Союз требует, чтобы биоразлагаемые отходы сортировались, собирались и перерабатывались. Листья в мешках мусорные полигоны будут принимать за более высокую плату. Поэтому мы предлагаем жителям подумать, как можно собирать листья, не накапливать кучи пакетов и сдавать отходы вовремя", — объясняет Ванцане.

Сейчас листья перерабатывают в Гетлини, где мешки разрывает бульдозер, но весной этот биореактор заполнится и его закроют. В новом комплексе пакеты придется извлекать вручную, а это существенно увеличит цену утилизации. Так, если в следующем году мы продолжим сдавать листья в пластиковых пакетах, это обойдется как минимум на 20% дороже.

"Без пакетов переработка происходит намного быстрее. В новом комплексе мы сразу увидим конечный результат — компост, который без мешков будет выглядеть намного привлекательнее и будет гораздо полезнее в хозяйстве, чем компост из неперерабатываемых отходов", — говорит руководительница Getliņi EKO Байба Росицка.

Хорошая новость в том, что в следующем году у рижских дворников будет меньше работы, количество листьев сократится. Комитет по жилищному хозяйству и окружающей среде уже одобрил изменения, которые позволят не собирать листву под деревьями, а убирать только тротуары, скверы или автостоянки. Изменения еще предстоит одобрить Рижской думой.