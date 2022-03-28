Что нужно учитывать, арендуя жилье в Латвии: 10 советов

Война в Украине длится уже чуть более месяца, и даже те украинцы, кто твердо уверены, что после всего пережитого вернутся домой, не знают, сколько придется ждать этого момента. Латвийское государство гарантирует временное жилье на 90 дней. Многие беженцы начинают подыскивать себе съемную квартиру даже раньше, чем окончится этот срок. В чужой стране — чужие законы. Как правильно арендовать жилье в Риге и за ее пределами?

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Последнее обновление материала: 28 марта 2022 года.

1. Определитесь с местом проживания

Где жить — в Риге или регионах? С одной стороны, в регионах жилье дешевле. Однако там предложений намного меньше, к тому же может не оказаться работы. Поэтому если вы собираете работать, занимайтесь вопросами трудоустройства и жилья одновременно. В Риге всегда стопроцентно есть тысячи вакансий и развитая сеть инфраструктуры. Если работа в столице не принципиальный фактор, то можно рассмотреть регионы.

Узнайте подробнее, как регионы помогают беженца из Украины.

2. Что такое доходный дом

В конце 1990-х годах в Латвии прошла приватизация и денационализация недвижимости. Многие дома, особенно в центре Риги, стали частными. Часть домов была превращена в доходные — квартиры используются для сдачи в аренду. Как правило, это дорогие фасадные дома в историческом центре.

Институт доходных домом в Латвии, как и в Германии, Чехии, активно развивается и появляются новостройки, полностью ориентированные под аренду. Плюс таких домов: здесь всегда будут официальные договорные отношения, единые условия для всех жильцов, возможность декларации и долгосрочных отношений. И не будет сюрпризов, что вас попросят "на выход", если вдруг из Норвегии или Англии вернулся хозяин или квартиру неожиданно решили продать.

3. Квартиры в спальных районах

В спальных районах чаще сдается стандартный советский жилой фонд. Цены и условия аренды могут существенно различаться. При этом Рига — одна из немногих европейских столиц, где можно найти жилье неподалеку от центра за 200 евро плюс коммунальные.

4. Нужен договор

Всегда составляйте договор об аренде с владельцем квартиры. Если есть договор, то это практически всегда гарантия, что вас не выселят и не обманут. Потому что даже если в нем есть пункты, которые противоречат законодательству, то в ходе судебного разбирательства они вскроются. Владелец квартиры обязан зарегистрировать договор в Службе госдоходов и платить налоги.

Договор помогает доказать, что съемщик честно платит за аренду, особенно тогда, когда расчеты производятся наличными. Типовые договоры аренды можно найти в интернете. Можно также обратиться к компаниям по недвижимости, которые помогут составить такой договор.

Чаще всего договор об аренде заключается на год, однако жизненные обстоятельства в случае беженцев из Украины могут измениться в любое время. Поэтому в договоре обязательно должна быть предусмотрена возможность расторгать договор, предупредив об этом хозяина за месяц или за два. Обязательно смотрите на сроки!

5. Декларация в месте проживания

Договор позволяет без дополнительных разрешений декларироваться в квартире. Каждый человек при смене места жительства обязан это задекларировать: то есть проинформировать органы местной власти о том, где он проживает и как изменилось его место жительства. Декларация определяет множество моментов во взаимоотношениях с государством и самоуправлением.

Декларация — это не прописка, она не дает права претендовать на жилье. Но дает возможности получать определенные льготы и пособия по месту декларации (зависит от населенного пункта, в котором вы живете). Декларация помогает при записи ребенка в детский сад и школу (например, если вы хотите, чтобы он учился поближе к дому). Чтобы получить временный вид на жительство, также нужна декларация.

6. За первый и последний месяц

Что в частном секторе, что в доходных домах чаще всего используется единая модель предоплаты — депозит, равный сумме арендного платежа за месяц, и плата за первый месяц аренды. Это значит, что владелец жилья может попросить "заплатить за первый и последний месяц". В некоторых случаях домовладельцы берут кроме депозита не за один месяц, а за 1,5 и или даже два. То есть иногда просят заплатить сразу за три месяца. Но это чаще исключение, чем норма.

7. Проверьте информацию о владельце квартиры

Чтобы точно быть уверенными, что вы не попали на субаренду или мошенников, проверьте информацию о владельце квартиры. Такие ситуации в Латвии происходят крайне редко, но они все же возможны. Проверить собственность можно в Земельной книге по кадастровому номеру или адресу (это платная услуга, прямая ссылка на поиск).

8. Иногда квартиры сдают маклеры



Бывает, что квартиры потенциальным жильцам показывают маклеры. Спросите, сколько посредник берет за работу. Не забывайте обсуждать, кто будет за это платить, владелец квартиры или арендаторы (бывает, что эти расходы делятся пополам).

9. Кто должен чинить поломки?

Иногда перечень вещей в доме прописывается в акте приемки-сдачи, который прилагается к договору. Если кто-то беспокоится о состоянии вещей, то для подстраховки можно сделать фотофиксацию.

Кто должен покрывать ущерб в случае поломки крана, установленной в квартире стиральной машины или, например, жалюзи? Нужно отделять естественный износ от повреждений. За естественный износ дополнительная плата обычно не взимается, а ущерб за повреждения должен покрывать квартиросъемщик. Именно поэтому арендодатели обычно требуют депозит или гарантийную сумму в размере арендной платы за один или два месяца. Этот момент также нужно оговорить в договоре.

Если в квартире что-то ломается, информируйте об этом арендодателя. В доходных домах ремонтом в квартирах (сантехника, электрика и пр.) часто занимаются обслуживающие фирмы.

10. Сколько составляют коммунальные услуги, а сколько — аренда

Ваши расходы будут состоять из стоимости аренды и коммунальных платежей. Нужно сразу посчитать сколько придется платить за квартиру в месяц помимо аренды. Иногда может быть низкая аренда, но высокие коммунальные платежи (и наоборот).

В домах, которые обслуживают кооперативы, общества жильцов или муниципальная коммунальная компания, обычно приходит три счета — за свет, за газ и коммунальные услуги, включающие в себя обслуживание. Интернет, кабельное телевидение, сигнализация, домофон и прочие услуги оговариваются в договоре отдельно.

Все счета могут быть оформлены на арендатора, без посредников. Но иногда их может оплачивать и арендодатель. Все это оговаривается в договоре.

Возьмем типовую ситуацию. Вы договариваетесь об аренде двухкомнатной квартиры за 250 евро в микрорайоне Пурвциемсе. 250 евро — это стоимость аренды. К этой сумме вы получите счет за коммунальные услуги, в том числе отопление и воду (зимой до 250 евро, летом до 150 евро), за газ — в районе 20 евро, за электричество – в районе 25 евро, за интернет — 20 евро. Итого плата за квартиру составит 466-565 евро в зависимости от сезона и потребления.

В доходных домах счет за коммунальные услуги и обслуживание часто разделен. Учтите, что в холодное время года дополнительной статьей расходов будет плата за отопление.

Пример. Аренда двухкомнатной квартиры в центре города. Плата за аренду составит 350 евро, плата за обслуживание — 32 евро, канализация, водопровод, электричество, отопление (по счетчику, зависит от расходов) — 240 евро. Итого 622 евро.

Попросите хозяина показать предыдущие платежи за квартиру. Лучше за последние полгода, а не пятилетней давности, потому что тарифы сильно выросли. Есть случаи, когда аренда составляет 5 евро за квадратный метр, вместо 8 евро (средний счет по городу), но 2-4 евро составляет обслуживание. Это слишком дорого, хотя нормальный тариф за обслуживание 0,50 -1 евро за обслуживание.

Арендная плата еще зависит от района, где вы снимаете. Традиционно Вецмилгравис, Болдерая — самые дешевые районы, а Вецрига и центр — самые дорогие. Чем дальше от центра Риги, тем дешевле будут квартиры. То же самое касается регионов: чем дальше от столицы или районного центра — тем дешевле будет жилье.

Цена также зависит от типа дома. Деревянные нереновированные дома с печным отоплением или без ремонта — самые дешевые. Довоенные дома, дома советской постройки — примерно в одной ценовой категории. Самая дорогая аренда в новостройках или в реновированных исторических домах в центре Риги.