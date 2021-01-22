Что общего у вакцинации и Праздника песни, как можно заболеть после прививки. Главное о Covid-19 за 22 января

Темпы распространения коронавирусом немного, но снизились, часть населения получает уже вторую дозу вакцины — и сообщает о побочных эффектах. Которые, впрочем, сводятся к стандартному "прививочному набору" вроде опухлости в месте укола или легкого озноба. Тем временем на Латвию надвигается новый штамм Covid-19 —

и это может быть особо опасно. Портал Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 22 января.

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Цифры. В четверг, 21 января, в Латвии выявлено 876 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 19 человек с этим диагнозом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Всего в четверг в стране было выполнено 12 397 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 7,1%.

Для сравнения, в соседней Литве за минувшие сутки подтверждено 1032 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек. В Эстонии за сутки сделано 5260 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 490. От вызванных коронавирусом осложнений за сутки скончались четыре человека.

Вирус мутировал и грозит новыми вспышками. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) предупреждает, что ситуация с Covid-19 несет в себе высокие риски быстрого распространения нового штамма SARS-CoV-2. Британский штамм может быстро распространиться и в тех регионах, где недавно улучшилась эпидемиологическая ситуация — в том числе в Латвии, предупреждает агентство.

Главой Бюро вакцинации стала исполнительный директор Праздника песни и танца. Под руководством Эвы Юхневичи впервые была разработана и реализована цифровая регистрация участников Праздника песни и танца. Также Юхневича много лет работала над организацией Рижского марафона, руководила Рижским бюро развития туризма и была парламентским секретарем Министерства культуры.

Заболеть можно и между двумя прививками. В Латвии зафиксировано несколько случаев, когда вторую дозу вакцины от Covid-19 пришлось отменить, потому что между первой и второй дозой люди заболели коронавирусом, подтвердила глава государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Одна доза вакцины не обеспечивает необходимой защиты, поэтому, если заболевание возникло до получения второй вакцины, человек сможет получить вторую дозу, как только выздоровеет.

Темп вакцинации в Латвии снизился. По сравнению с показателями на первом этапе, когда 2960 человек получили прививки в первые четыре дня, вторую вакцину за тот же период получили 2139 человек, что на 821 человек меньше, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

В четверг всего 13 человек в двух лечебных учреждениях получили вторую дозу вакцины против Covid-19. Для сравнения, на четвертый день первого этапа вакцинации прививку получили 698 человек в десяти медицинских учреждениях.

Латвийцы сообщают о побочных эффектах вакцины. На 20 января Государственное агентство лекарств получило 14 сообщений о возможных побочных эффектах вакцины от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer. Это 0,6% от всех людей, получивших вторую дозу вакцины, так как всего вторую дозу получили 2 126 человек.

Агентство отмечает, что такие побочные эффекты, как боль и опухлость в месте укола, усталость, повышенная температура и боль в мышцах после получения второй дозы вакцины встречаются чаще, чем после первой дозы.

Covid-19 охватил целый центр соцухода. Covid-19 заражены практически все клиенты филиала Ziedkalne Государственного центра социального ухода Zemgale, много больных и в филиале Lielberze. По данным, опубликованным в пятницу, в Ziedkalne известно о 142 клиентах с положительным тестом на Covid-19 из 149. Заболевание также было диагностировано у 23 сотрудников.

Помощь населению обошлась Латвии уже в 3,6 миллиарда. Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса Covid-19 достигла примерно 3,69 млрд евро, свидетельствуют подсчеты Минфина и Совета по фискальной дисциплине (СФД) о мерах поддержки и их влиянии на баланс государственного бюджета в 2020 и 2021 годах.

По оценкам СФД, большая часть государственной помощи направляется предприятиям и госпредприятиям — соответственно 1,45 млрд евро и 1,72 млрд евро.

Не забудьте об очередном комендантском часе! С сегодняшнего вечера в Латвии вновь действует комендантский час в выходные дни, введенный решением Кабинета министров.

Комендантский час предусматривает, что с 22.00 до 05.00 жители должны находиться по месту жительства.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения. Более подробно с требованиями можно ознакомиться здесь.