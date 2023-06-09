"Что они делают с этими сэкономленными секундами?" Эксперт раскритиковал спешащих водителей

На дорогах Латвии хватает безрассудных водителей, готовых рисковать своей и чужой жизнью ради выигранных нескольких секунд. Чаще всего речь идет об опаснейших обгонах, рассказал телеканалу TV3 эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

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В беседе с телеканалом Ирбитис прокомментировал съемку видеорегистратора на Елгавском шоссе. На кадрах запечатлен опасный маневр обгона, совершенный водителем Opel по обочине трассы.

"Всегда было интересно, что люди делают в своей жизни с этими пятью сэкономленными секундами. Такие маневры создают огромную угрозу безопасности дорожного движения. Когда автомобиль мчится на большой скорости и его колеса одновременно сцеплены с разными покрытиями — очень высок риск, что его занесет. [...] Ярость в обществе зачастую находит выход на дороге — "я спешу и никто не посмеет мне помешать"", — рассуждает Ирбитис.

Эксперт по безопасности дорожного движения призвал водителей помнить правила, соблюдать их и быть взаимовежливыми. Особенно — вне населенных пунктов, где скорость движения значительно выше.

Уже сообщалось, что Латвия продолжает занимать одно из первых мест среди стран ЕС по числу погибших в ДТП на один миллион жителей. С начала 2023 года в автоавариях в Латвии погибли уже 46 человек.