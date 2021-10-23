Что запрещено? Где гулять? Уважительная причина — что это? У вас наверняка есть вопросы о локдауне. Задайте их здесь

Локдаун. Все нельзя? Что можно? Куда можно? Где гулять? Что делать, если собаке срочно нужно гулять? А если нужно встречать ночной рейс? А если машина вечером забуксовала в грязи? А если работа до семи, то так и жить теперь без свежего воздуха?

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Новые ограничения не учитывают все сценарии, которые могут случиться в жизни людей.

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