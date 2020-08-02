Чтобы дезинфекторы перестали пить, будут искать нестандартные решения

Во время дискуссии об ограничении доступности косметической и гигиенической продукции, содержащей алкоголь, эксперты национального совета по ограничению алкоголизма пришли к выводу, что необходимо искать нестандартные решения, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Одно из ранее предложенных решений - применение акцизного налога - может не сработать, потому что повлечет за собой рост цен на другие связанные продукты, например, духи. Также нужно принимать во внимание тот факт, что как у косметических, так и у гигиенических средств есть собственное регулирование на национальном и европейском уровне, пояснили в министерстве. На данный момент принято решение произвести детальную оценку ситуации и найти более эффективное решение.

Как отметила Страпцане, эта мера была включена в план по сокращению потребления алкоголя и борьбе с алкоголизмом на основании предоставленной Государственной полицией, Министерством финансов и Службой государственных доходов информации о том, что разбавленные дезинфицирующие средства, содержащие спирт, продаются на рынке незаконной торговли алкогольными напитками. В свою очередь "косметический спирт" доступен в легальных торговых точках.

Как сообщалось, правительство поддержало план по сокращению потребления алкоголя и борьбе с алкоголизмом, который предусматривает более строгие ограничения на рекламу алкоголя и возможное сокращение допустимой концентрации алкоголя в крови водителей до 0,2 промилле.

Кроме того, в плане, включающем перечень мер до 2022 года, предлагается разработать коррекционную программу для водителей, которые были задержаны за вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Планируется включить в маркировку алкогольных напитков информацию, призывающую не употреблять алкоголь во время беременности и перед тем, как сесть за руль транспортного средства, а также ужесточить контроль водителей на дорогах.

Также предлагается запретить бесплатную раздачу алкогольных напитков в игровых залах и казино.