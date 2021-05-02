Чтобы избежать очередей, Минздрав просит приходить в центры вакцинации не ранее чем за 15 минут до записи
Foto: LETA

Во избежание очередей Минздрав просит людей прибывать в центры вакцинации от Covid-19 не ранее чем за 10-15 минут до назначенного времени.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вакцинация будет продолжена сегодня в Риге, в холле на Кипсале, в Валмиере и Резекне. Вакцинация от Covid-19 сегодня проводится только тем жителям, которые ранее выбрали эти места и время на сайте "manavakcina.lv".

Людей, которые придут на прививку в последующие дни, просят прибывать на место вакцинации не ранее чем за 10-15 минут. Сегодня не нужно приходить в центры вакцинации без предварительной записи, сделанной на сайте "manavakcina.lv" или по телефону 8989.

Постепенно все центры вакцинации проверяют свою готовность, и в эти выходные вакцинация впервые проводится в центрах вакцинации в Тукумсе, Кулдиге, Алуксне, Кекаве и Саласпилсе. Вчера вакцинация проводилась в 11 городах Латвии.

Сегодня вакцинация проводится людям из всех открытых приоритетных групп, а также тем, кто записался на прививку в феврале на сайте "manavakcina.lv" или по телефону 8989.

Вчера образование очередей у центров вакцинации было связано с техническими проблемами и очень своевременным прибытием людей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США