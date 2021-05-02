Чтобы избежать очередей, Минздрав просит приходить в центры вакцинации не ранее чем за 15 минут до записи

Во избежание очередей Минздрав просит людей прибывать в центры вакцинации от Covid-19 не ранее чем за 10-15 минут до назначенного времени.

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Вакцинация будет продолжена сегодня в Риге, в холле на Кипсале, в Валмиере и Резекне. Вакцинация от Covid-19 сегодня проводится только тем жителям, которые ранее выбрали эти места и время на сайте "manavakcina.lv".

Людей, которые придут на прививку в последующие дни, просят прибывать на место вакцинации не ранее чем за 10-15 минут. Сегодня не нужно приходить в центры вакцинации без предварительной записи, сделанной на сайте "manavakcina.lv" или по телефону 8989.

Постепенно все центры вакцинации проверяют свою готовность, и в эти выходные вакцинация впервые проводится в центрах вакцинации в Тукумсе, Кулдиге, Алуксне, Кекаве и Саласпилсе. Вчера вакцинация проводилась в 11 городах Латвии.

Сегодня вакцинация проводится людям из всех открытых приоритетных групп, а также тем, кто записался на прививку в феврале на сайте "manavakcina.lv" или по телефону 8989.

Вчера образование очередей у центров вакцинации было связано с техническими проблемами и очень своевременным прибытием людей.