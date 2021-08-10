Чтобы ни один нарушитель "не ступил на землю Латвии". Министр - против палаток у латвийско-белорусской границы

Возведение палаточного городка у латвийско-белорусской границы для тех, кто незаконно пересекает государственные рубежи, может дать неверные сигналы нелегальным мигрантам, непрямо указав на гостеприимство Латвийского государства, заявил LETA министр обороны Артис Пабрикс (АР).

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Политик считает, что ответственным структурам нужно действовать последовательно и убедительно, чтобы ни один нарушитель границы "не ступил на землю Латвии".

"Думаю, что Кабинет министров сегодня примет позитивное решение об объявлении чрезвычайной ситуации на территории у границы Латвии и Беларуси. Повторюсь, что латвийская армия готова подключиться и помочь Государственной пограничной охране в обеспечении порядка на рубежах нашей страны", — сказал Пабрикс.

Артис Пабрикс считает, что руководство МВД должно незамедлительно делегировать Государственной пограничной охране и Национальных вооруженным силам соответствующие полномочия. Затягивание ситуации и нерешительность могут слишко дорого стоить латвийскому обществу, считает министр.

Заседание Кабинета министров, на котором обсуждается объявление чрезвычайной ситуации из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси, идет уже второй час в закрытом режиме.