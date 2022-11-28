Чтобы получить прививку от гриппа, приходится проходить через непонятную бюрократию

Государство вроде бы полностью оплачивает прививку от гриппа не только пожилым, но и людям с хроническими заболеваниями, а сделать прививку от гриппа можно везде, где есть вакцины. Однако, как выяснила Neatkarīgā, если пожилому человеку не требуется специального направления на прививку, то человек, имеющий хроническое заболевание, должен преодолеть определенные бюрократические препятствия перед вакцинацией.

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Специалист Национальной службы здравоохранения Синтия Гулбе подтвердила, что в таком случае пациенту необходимо направление на вакцинацию от семейного врача, врача-специалиста или выписка из больницы, подтверждающая принадлежность человека к группе риска.

"Исключением является случай, когда этот человек моложе 18 лет или старше 50 лет", — сказала специалист, потому что тогда вакцину можно получить исходя из возраста. Кроме того, эта справка или направление необходимы в бумажном виде, так как такой документ нельзя загрузить в Систему электронного здравоохранения, и посмотреть его онлайн в прививочном кабинете также не получится.

Непонятно, почему нельзя улучшить систему, используя, например, manavakcina.lv, которая использовалась в процессе вакцинации от Covid-19, где можно авторизоваться онлайн и видеть свой статус, отмечает издание.