Чтобы превратить улицу Барона в пешеходную — придется закупить дополнительно брусчатку

В следующем году Рижская дума планирует закупить новую брусчатку для улицы Кр. Барона, отремонтированную еще во времена мэра Нила Ушакова. Об этом сообщил Департамент сообщения Рижской думы.

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На заседании Комитета сообщения Рижской думы рассматривался вопрос о превращении улицы Кр. Барона в пешеходную. Ранее, после провала эксперимента с организацией двух велополос на улице Чака, была высказана мысль отдать улицу Барона в распоряжении трамваев, велосипедистов и пешеходов.

Чтобы преобразовать улицу Барона необходимо закупить дополнительно особую брусчатку, которая производилась специально для этих целей. Запаса этой брусчатки больше нет.

Поэтому — в рамках подготовки к ремонтам следующего года — планируется изыскать финансирование на приобретение такой брусчатки. Сейчас Департамент сообщения Рижской думы производит расчеты необходимой суммы.

Как уже сообщала LETA, расходы на ремонт проезжей части улицы Бароны составили 2,6 млн евро, тротуаров — 900 тысяч евро. Качество ремонтных работ вызвало нарекания у общества. Работы производило предприятие Binders.