"Чтобы привести все в порядок". Буров хочет, чтобы ему доверили сферу сообщения в Риге

Хотя представитель "Честь служить Риге" Олег Буров на нынешних выборах в Рижскую думу является кандидатом в мэры, он также согласен взять на себя ответственность за сферу сообщения в столице.

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Как заявил Буров агентству LETA, сфера сообщения в Риге "не упорядочена", поэтому он готов принять данный вызов. "Я хочу все привести в порядок", - пояснил он.

В преддверии выборов Буров заявлял, что необходимо сократить административные расходы в компаниях самоуправления. Например, если членам правления с высокими зарплатами также предоставляется служебный автомобиль, возможно, они могли бы начать использовать свое личное авто.

По словам Бурова, стоит рассмотреть также целесообразность имущества капитальных обществ. Например, у Rīgas satiksme есть теннисные корты в Межапарке и недвижимость в Лиепае. "Водители троллейбусов действительно играют в теннис после работы?" — риторически спрашивает Буров.

Он подчеркнул, что сэкономить можно и путем уменьшения расходов, например, расходов на праздник города.