Чтобы продлить льготы на налог на недвижимость, рижанам нужно зарегистрировать электронный адрес

Рижское самоуправление сообщает, что для того, чтобы продолжить получать льготы по налогу на недвижимость, рижанам нужно зарегистрировать официальный электронный адрес или дать согласие на коммуникацию с Департаментом муниципальных доходов Рижской думы по электронной почте.

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Если этого не сделать, льготы не будут присвоены и жители получат сообщение о необходимости платить налог в полном размере.

2023 год будет переходным периодом — если до 15 декабря этого года зарегистрировать официальный электронный адрес или дать согласие на использование электронной почты, льгота будет засчитана за весь 2023 год и налог, подлежащий оплате, будет пересчитан.

В 2024 году переходный период закончится и для получения льгот канал для коммуникации нужно будет зарегистрировать до 1 января года таксации — иначе получить льготы не получится.

Для предприятий наличие электронного адреса обязательно уже с 1 января 2023 года.

Канал электронной связи должен быть активен в течение всего налогового года, за исключением случаев, когда налогоплательщик по объективным причинам не проявляет активности в электронной среде. В таких случаях ежегодно до 1 января налогового года в администрацию должно быть подано обоснованное заявление, в котором указываются объективные причины, препятствующие регистрации официального электронного адреса или согласованию коммуникации по электронной почте.

Как подать заявку на электронную связь?

Активизируя официальный электронный адрес — https://latvija.lv/eadress/reg;

В разделе Nekustamā īpašuma nodoklis на портале www.eriga.lv, используя услугу E-dokumentu iesniegums;

В разделе Nekustamais īpašums на портале www.epakalpojumi.lv, используя услугу E-pasta un SMS pieteikums;

Через электронную почту, отправив заявку, подписанную электронной подписью, на pip@riga.lv;

По почте, отправив заявление Управлению доходами самоуправления Рижской думы (Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde) на адрес Terēzes ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Кто освобожден от требования регистрировать электронный адрес или электронную почту?

Наличие электронного адреса как обязательное условие для получение льгот на налог на недвижимость появилось для того, чтобы увеличить долю электронного документооборота, сэкономить средства муниципального бюджета, а также природные, энергетические и временные ресурсы.

Требование регистрировать канал электронной связи не распространяется на налогоплательщиков — пенсионеров, жителей с инвалидностью 1-й или 2-й группы, лиц, признанных потерпевшими от аварии на Чернобыльской АЭС или ликвидаторы последствий аварии, лица, которым Рижской социальной службой присвоен статус малообеспеченного или малообеспеченного домохозяйства, а также политически репрессированные.

Эти налогоплательщики должны подать в администрацию заявление о соответствии одному из вышеперечисленных статусов и подтверждающие документы только в том случае, если эта информация еще не представлена ​​в администрацию.

Другие налогоплательщики — физические лица, которые по разным причинам не имеют возможности сделать электронный адрес, но претендуют на получение льгот, обязаны подать в администрацию обоснованное заявление, в котором указываются объективные причины, которые препятствуют регистрации официального электронного адреса или дать согласие на коммуникацию с администрацией по электронной почте.

В случае, если житель ранее не получал льготы на налог на недвижимость, но может на него претендовать, в управление нужно подать заявление на получение льгот.

Кому полагается налоговая льгота

90% от суммы платежа:

лица, признанные нуждающимися в установленном законом порядке отдельным решением Рижской социальной службы;

одинокие пенсионеры, одинокие инвалиды 1–й или 2–й группы;

родители троих и более детей до 19 лет (включая приемных детей). Льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза, получает среднее или профессиональное образование;

опекуны ребенка, получающего пенсию по потере кормильца;

налогоплательщик, который делит декларируемое место жительства с ребенком-инвалидом (этот ребенок является для него или его супруга ребенком, внуком, братом или сестрой);

лица, проживающие в многоквартирном доме, в котором произведено утепление фасада;

владельцы земель, относящихся к категории особо охраняемых природных территорий — в природном заповеднике или на заповедной территории природного парка (ограничение права пользования закрепляется в земельной книге);

владельцы недвижимости, которое используется постоянно и только в целях общественно-полезных организаций;

хозяева деревянного дома, которые провели полную реставрацию здания и снабдили фасад декоративной подсветкой;

налогоплательщикам-физическим лицам за недвижимое имущество, находящееся на территории Рижского Свободного порта или используется для нужд аэропорта;

с 2023 года — владельцы индивидуальных новостроек с практически нулевым потреблением энергии.

с 2023 года — за недвижимость, используемую лицами для оказания услуг организацией, имеющей договор о сотрудничестве с самоуправлением для оказания этих услуг жителям Риги. Благодаря этой возможности расширяются возможности получения льгот теми пенсионерами и инвалидами, которые проживают в коммунальных квартирах

70% от суммы платежа:

родители двух детей до 19 лет (включая приемных). Льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза или школы, получает профессиональное образование;

лица, признанные малообеспеченными в установленном законом порядке отдельным решением Рижской социальной службы;

пенсионеры или инвалиды 1–й или 2–й группы (не одинокие!), ребенок–инвалид, а также лица, задекларированные с ними, при условии, что вышеперечисленные лица являются им ребенком, ребенком супруга, внуком, братом, сестрой, супругом, одним из родителей или родителями родителей;

с 2023 года — владельцы земли, на которой построен новый многоквартирный дом, новое офисное либо производственное здание;



50% от суммы платежа:

родители одного ребенка до 19 лет (включая приемных). Льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза или школы, получает профессиональное образование;

пенсионеры, у которых есть совершеннолетние дети и которые проживают в квартире одни или только с одним человеком, являющимся инвалидом 1–й или 2–й группы или пенсионером;

владелец здания, в котором произведена полная реновация фасада или всего здания, или и реконструкция деревянного здания, если сохранен деревянный фасад, выходящий на открытое общественное пространство, и выполнено декоративное освещение фасада;

с 2023 года — пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС или принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

владельцы зданий, построенные в рамках проектов, признанных Латвийским агентством инвестиций и развития приоритетными инвестиционными проектами.



25% от суммы платежа:

налогоплательщик за здания, признанные памятником культуры, охраняемым государством, если они сохраняются в соответствии с указаниями Управления национального культурного наследия;

владелец зданий, признанных историческими зданиями, составляющими культурно-историческую ценность городской среды, для которых определен культурно-исторически значимый, аутентичный фасад здания, если они сохранены в соответствии с требованиями, установленными в нормативные акты по сохранению исторической застройки и культурно-исторической среды на территории исторического центра Риги и его охранной зоны.

Более подробно о льготах на налог на недвижимость можно узнать на сайте https://pip.riga.lv или позвонив по бесплатному телефону 80000850.