Чтобы разослать русскоязычным жителям письма о вакцинации на русском, нужно отступиться от языковых правил. Коалиция разделилась

Чтобы содействовать вакцинации русскоязычных жителей от Covid-19, рекомендуется сделать отступление от языковых требований во время чрезвычайной ситуации и обратиться к людям с индивидуальными письмами, сказала на заседании правительства руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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"Сейчас, согласно законодательству, мы не имеем права персонализировать и без запроса направлять людям материалы не на государственном языке. Мы можем печатать буклеты и плакаты, которые люди просматривают или берут сами, но не можем обращаться к ним с информацией на их родном языке", — пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!).

Это заявление вызвало дискуссию на заседании правительства. Министр сообщения Талис Линкайтс, министр юстиции Янис Борданс (оба — Новая Консервативная партия) и министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) выступили с аргументами против данной инициативы.

"Давайте не будем наивными, потому что мы видим, что самый низкий процент вакцинации — во всей Восточной Европе, в том числе в Латвии. Добьемся ли мы существенных изменений мышления этой части общества? Я настроен скептически", — сказал министр культуры.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что пойти на такое отступление сейчас было бы оправданным шагом."Мое предложение состоит в том, что использовать нужно все средства", — заявил премьер.

Это означает, что правящая коалиция разделилась в оценке идеи обратиться к русскоязычным жителям: премьерское "Новое Единство" и АР! — за, Национальное объединение и Новая Консервативная партия — против. В случае, если реализация идеи требует внесения поправок в правила Кабинета министров, то это почти патовая ситуация. "За" будут семь членов правительства, включая премьера, против — тоже семь.

Ранее врачи больницы Страдиня сообщили, что среди госпитализированных пациентов с Covid-19 много русскоязычных жителей. Группа экспертов, работавшая при Кабинете министров, неоднократно указывала на то, что необходимо информировать русскоязычных жителей.

Во вторник, 19 октября, депутат Сейма от Национального объединения Янис Иесалниекс отреагировал на сообщение больницы Страдиня о русскоязычных пациентах так: "Латышские дети не могут учиться и заниматься спортом, потому что понаехавшие в советские годы колонисты не вакцинируются и перегружают больницы. Это так несправедливо".

Во время предыдущей волны Covid-19 правительство уже рассматривало возможность издания газеты о вакцинации на русском языке, но инициатива не нашла поддержки среди министров.