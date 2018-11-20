Чтобы снимать с дрона природу Латвии, нужно получить разрешение от властей: иначе грозит штраф

В последнее время большую популярность в Латвии приобрела съемка красот природы с воздуха — при помощи оборудованных камерой дронов. Однако, как сообщает Skaties.lv, Управление защиты природы предупреждает, что такие действия должны сперва быть одобрены властями — нужно обратиться в Управление и получить сооветствующее разрешение.

В заявке следует указать место, время планируемых съемок, а также обоснование, зачем эту съемку следовало бы разрешить. Сделать это можно в электронном виде.

Если фото- или видеоэнтузиаста поймают запускающим дрон над одной из территорий, где обитают особо охраняемые животные, ему может грозить штраф. Защитники природы поясняют, что непривычный жужжащий предмет может нервировать животных и птиц, делая их агрессивными. В результате могут пострадать и звери, и техника.

В Управлении защиты природы напоминают, что над территорией национальных парков запрещены все несогласованные полеты дронов на высоте до 300 метров. Но снимать выше этого "потолка" владельцам дронов также запрещено, так как правила Агентства гражданской авиации ограничивают высоту полетов беспилотников в Латвии 120 метрами.