Чтобы уменьшить нехватку персонала, латвийские больницы завлекают врачей и медсестер пособиями и квартирами

Работников не хватает в любой латвийской больнице, будь то престижная университетская клиника в столице или региональная больница в Латгале. Больницы всеми способами заманивают врачей и медсестер, обещая современную рабочую среду, финансовую поддержку и квартиры, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.
Издание отмечает, что при этом Минздрав Латвии продолжает финансируемый из фондов ЕС проект по оказанию финансовой поддержки медицинским работникам, желающим работать за пределами Риги.
Госконтроль и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришли к выводу, что, хотя количество врачей в Латвии и соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения, врачей определенной квалификации остро не хватает, в основном в регионах.
Госконтроль в ходе ревизии установил, что не хватает 3500 медсестер и 300 акушерок, а ОЭСР заявила, что медсестер в Латвии наполовину меньше, чем в среднем в ЕС. Больше всего врачей не хватает в Рижском регионе, где на 1000 жителей приходится 1,6 врача. В Земгале и Курземе на 1000 жителей приходится 1,9 врача, в Риге - 6,1.
Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году количество врачей в Латвии сократилось на 236 или 3,6% — в конце года в стране было 6332 врача.
Количество практикующих врачей сократилось на 219 до 6253 специалистов.
Количество семейных врачей в прошлом году выросло на 2% — до 1370 врачей, из них только один не был практикующим медиком.
Количество кардиохирургов сократилось на 35% — до 20 по сравнению с 31 врачом в 2018 году.
На четверть в 2019 году выросло количество анестезиологов и реаниматологов — до 375, тогда как в позапрошлом году в стране было зарегистрировано 300 врачей этой специальности.