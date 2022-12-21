Чударс: Министерство климата и энергетики со временем может перенять AS Augstsprieguma tīkls
Foto: LETA

Министерство климата и энергетики со временем может перенять у Минфина оператора системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST). Об этом заявил в интервью программе Šodienas jautājums на ЛТВ министр Раймондс Чударс.

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"Если министерство создано с целью управления климатической и энергетической политикой, то именно вопросы передачи и распределения являются непосредственной частью этой политики. Что касается управления АSТ, то это принципиальное решение, которое мы будем продвигать, и со временем [компанию] нужно перенять", — сказал Чударс.

Также министр добавил, что с AS Sadales tīkls дело обстоит несколько иначе, поскольку предприятие входит в состав концерна Latvenergo.

"Здесь необходимо предпринять ряд предупредительных шагов относительно того, какое влияние такая реформа окажет на общую ситуацию", — сказал Чударс.

Он пояснил, что хотя основной задачей Latvenergo является производство электроэнергии, "вопросы сети и передачи" являются решающими в энергетической политике.

"Latvenergo может не находиться в ведении нашего министерства", — отметил Чударс.

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