Чувствительный вопрос. С сайтов всех министерств исчезли русские версии

На этой неделе все официальные сайты латвийских министерств закрыли свои русские версии. Лишился русской версии и сайт президента Латвии. Почему это произошло, и сохранился ли русский язык в коммуникации государства с населением?

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В июле русские версии были у сайтов Кабинета министров и Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас эти два ресурса, которые ранее предоставляли часть информации на русском, приведены к единому для всех министерств стандарту: на них остались только латышская и английская версии.

Как заявила порталу Delfi глава Госканцелярии Инга Павлова, никакого централизованного решения отключить на сайтах министерств русские версии не было. "Использование иностранных языков на сайтах находится в ведении каждого учреждения, то есть, министерства, согласно законодательству. У Госканцелярии нет права отдавать подобные распоряжения", — сказала Павлова.

Между тем, Госканцелярия приняла решение убрать русскую версию с сайта президента Латвии Эгила Левитса. До утра среды, 24 августа, содержание сайта president.lv был доступно и на русском языке. Теперь же у сайта остались только латышская и английская версии.

Информация на сайте президента Латвии Эгила Левитса — president.lv — будет теперь предоставляться только на латышском и английском языках, сообщила агентству LETA, Руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане заявила LETA, что вопрос коммуникации госуправления на русском языке в связи с войной России в Украине стал очень чувствительным. Поэтому было принято решение предоставлять международной аудитории информацию только на английском языке.

У каких сайтов госучреждений остались русские версии?



Русские версии все же остались на сайтах ряда государственных учреждений — тех, которые вынуждены напрямую общаться с жителями. Так, русский язык остался на сайте Управления по делам гражданства и миграции: в силу специфики работы ведомство общается, в том числе, и с иностранными гражданами.

Информация на русском доступна на сайте Службы государственных доходов, а также на сайте Государственного агенства социального страхования, отвечающего за выплаты пенсий и пособий. Информационный сайт о распространении Covid-19 также сохранил русскую версию. За месяц до выборов в Сейм работает русская версия у Центральной избирательной комиссии.

Рижская дума продолжает публиковать на сайте информацию на русском языке. Есть русская версия также у Департамента благосостояния Рижской думы, который отвечает за оказание социальной помощи и услуг горожанам. Русские версии по-прежнему есть у муниципальных предприятий Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Satiksme.