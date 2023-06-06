Цифровой аттестат зрелости: документы об образовании начнут выдавать в электронном виде
Foto: Lum3n.com / cc

Сертификаты о полученном начальном или среднем общем образовании в дальнейшем будут выдаваться в виде электронного документа, который будет доступен в единой Информационной системе государственных проверок (VIIS) или на портале госуслуг latvija.lv. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров во вторник, 6 июня.

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В аттестаты о начальном и среднем образовании отныне также не будут включаться итоговые оценки учащихся — с нынешнего учебного года эта информация уже доступна в электронной системе VIIS. По мнению Министерства образования и науки (МОН), это уменьшит бюрократию.

В то же время МОН оценивает возможность постепенного перехода к выдаче электронных табелей с оценками по итогам централизованных экзаменов, однако для этого еще необходимо внести соответствующие изменения в VIIS.

Остальные государственные документы об образовании в ближайшие годы планируется по-прежнему выдавать в бумажном формате.

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