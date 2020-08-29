ЦИК: активность, вероятно, будет ниже; на 20 часов проголосовали 38,57% избирателей

В общей сложности за три дня предварительного голосования и до 20:00 в день выборов в Рижскую думу проголосовали более 163 014 человек или 38,57% обладающих правом голоса жителей Риги, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

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Активность избирателей на внеочередных выборах Рижской думы, вероятно, будет ниже, чем на предыдущих выборах, но эти прогнозы еще могут изменить данные о явке избирателей на 20:00, сказала агентству LЕТА председатель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня.

Она отметила, что голосовать еще можно до 22:00, и призвала рижан, которые еще не отдали свой голос, сделать выбор.

На вопрос, можно ли надеяться на то, что в последние часы активность избирателей возрастет, Берзиня ответила, что, как правило, в последние часы работы участков активность избирателей существенно не увеличивается. Скорее всего, явка останется на прежнем, умеренном уровне.

Избирательные участки будут открыты до 22:00.