ЦИК исключил одного кандидата в депутаты из списков в 14-й Сейм

12 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила исключить Томаса Балтачса из списка кандидатов в депутаты от объединения политических партий "Apvienja Latvijai" по Рижскому избирательному округу.

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Решение ЦИК может быть обжаловано в Административном областном суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Согласно закону о выборах, кандидаты не могут быть заявлены, и Сейм не может избирать лиц, которые ранее были наказаны за умышленное уголовное преступление (исключаях тех, кто был реабилитирован или с которых были сняты судимости).

Чтобы убедиться, что все кандидаты в списке соответствуют требованиям Закона о выборах и не подпадают под ограничения, после регистрации списков в ЦИК их передали в Управление по делам гражданства и миграции, Информационный центр МВД и Центр документирования последствий тоталитаризма.

На выборах в Сейм 14-го созыва зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых первоначально на 100 мест в парламенте претендовали 1832 кандидата. После исключения Томаса Балтачса, на попадение в парламент претендует 1831 кандидат.

Избиратели могут ознакомиться с поданными списками кандидатов, предвыборными программами и новостями о кандидатах на сайте https://sv2022.cvk.lv.

После регистрации списки кандидатов уже не могут быть отозваны, а изменения в них может вносить только ЦИК путем исключения кандидатов.

Выборы в Сейм пройдут 1 октября, в субботу, с 7:00 до 20:00.