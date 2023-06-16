ЦИК не даст устроить референдум о роспуске Сейма

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации инициативы о роспуске Сейма, которую ранее подала политическая партия "Сила народной власти". Свое решение ЦИК обосновал статьей конституции, которая запрещает роспуск парламента в течение года после его первого заседания.

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Как пояснили в ЦИК, заявление "Силы народной власти" о проведении всенародного голосования о роспуске Сейма поступило 8 июня.

Однако 14 статья Сатверсме запрещает инициирование голосования по роспуску Сейма раньше, чем спустя год после заседания нового созыва Сейма.

Учитывая, что первое заседание нынешнего Сейма состоялось в ноябре 2022 года, предложение о роспуске Сейма не может быть принято.

Ранее лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс вместе с партией также заявлял, что попытается собрать подписи жителей для проведения референдума о роспуске Сейма. По словам Шлесерса, после президентских выборов, на которых был избран кандидат от "Нового Единства", многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в коалиции "ожидаются изменения".