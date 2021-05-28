ЦИК остановил проведение выборов в Резекненском и Мадонском краях

Центральная избирательная комиссия приняла решение остановить проведение выборов в самоуправления в двух краях — Резекненском и Мадонском, сообщает LETA.

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Выборы были отменены после того, как Конституционный суд признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю не соответствующим Конституции.

Комиссия постановила, что полученные по почте конверты с отданными голосами по Резекненскому краю и Мадонскому краю должны быть уничтожены в нераспечатанном виде.

28 апреля Конституционный суд в письменном порядке рассмотрел дело о соответствии некоторых подпунктов приложения к закону об административных территориях и поселениях "Административные территории, их административные центры и территориальные единицы" Конституции и Европейской хартии местных самоуправлений.

В деле были объединены заявления от Инчукалнской, Вараклянской и Гаркалнской краевых дум.

По мнению Вараклянской краевой думы, присоединение края к Резекне нарушает права жителей. Возможное присоединение к Мадонскому краю или сохранение территории в качества самостоятельного самоуправление не рассматривалась должным образом, не проводились консультации с жителями края и думой, а кроме того, не соблюдался принцип субсидиарности. Согласно данному принципу социальные проблемы должны решаться на самом низком, малом или удаленном от центра уровне, на котором их разрешение возможно и эффективно: центральная власть должна играть вспомогательную, а не подчинительную роль.

Суд Сатверсме пришел к выводу, что в данном случае цели и критерии реформы не были соблюдены, потому что что в новообразованном Резекненском крае нет определенного документами по планированию развития государства центра регионального или национального значения — и при этому в законе об административной реформе говорится об том, что Резекненский край и город Резекне должны сотрудничать. Это может дать определенные преимущества городскому самоуправлению. Кроме того, нет рационального обоснования того, как эта обязанность сотрудничать поможет устранить констатированные ранее недочеты в сотрудничестве самоуправлений.