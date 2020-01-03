ЦИК отказал в регистрации законопроекта, разрешающего в школах учиться на разных языках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила не регистрировать инициативу о сборе подписей для референдума по вопросу языка образования в Латвии, передает LETA. Инициативу подал представитель “Нового Согласия” Янис Кузин, также известный своим участием в мероприятиях 16 марта на стороне “антифашистов”.

Ранее Министерство юстиции, Министерство образования и Бюро омбудсмена признали законопроект Кузина недостаточно проработанным. Представители ведомств указали, что в Конституции особо подчеркивается значение латышского языка как одной из основных ценностей Латвии, а поданный законопроект снижает роль латышского языка в образовании.

В свою очередь, Кузин сказал, что власть принадлежит государству и законопроект по большому счету разработан соответствующе. Податели инициативы готовы усовершенствовать законопроект. Если бы изменения были одобрены на референдуме, Сейм смог бы сделать необходимые поправки в остальных законопроектах.

“Новое Согласие” предложило в законе указать, что в государственных и муниципальных образовательных учреждениях можно получить образование и на других языках, кроме латышского. Согласно 78 статье Сатверсме, избиратели имеют право подать полностью разработанный законопроект, а ЦИК имеет право отказать в его регистрации, если документ разработан не полностью.

ЦИК, учитывая оценку ответственных учреждений, решил не регистрировать инициативу по сбору подписей.

Решение ЦИК авторы инициативы могут оспорить в суде.