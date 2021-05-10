Перенос выборов в местные самоуправления из-за сложной эпидемиологической ситуации возможен, но сейчас об этом говорить рано. Центральная избирательная комиссия готовится к проведению выборов в установленный срок, заявила в эфире передачи Spried ar Delfi председатель ЦИК Кристине Берзиня.

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"Всегда есть план B — перенести выборы. Но я надеюсь, что это все же не тот случай", — заявила Берзиня. Специалисты Центра профилактики и контроля над заболеваниями могут прогнозировать уровень заболеваемости Covid-19 за две недели до выборов, отметила она. Выборы в местные самоуправления в этом году пройдут 5 июня.

Принятие решения о переносе выборов должен принимать Кабинет министров. В этом случае в стране снова должна быть объявлена чрезвычайная ситуация. "Просто так взять и отменить выборы в демократической стране нельзя", — отметила Берзиня.

"Процесс голосования может уложиться в 15 минут, и голосовать будет безопаснее, чем сходить в супермаркет", — заявила Берзиня. На каждого избирателя на участке должно быть не менее 4 кв. метров площади, а кабинки нужно будет расставить на расстоянии двух метров друг от друга. На отдельных участках в помещения могут запускать по одному человеку, а очередь попросят подождать снаружи.

Полную запись эфира передачи Spried ar Delfi можно посмотреть здесь.