ЦИК: пока неясно, смогут ли избиратели голосовать на любом участке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не имеет ресурсов, чтобы обеспечить работу системы онлайн-регистрации избирателей. На предыдущих двух выборах (муниципальных и 14-го Сейма) систему обеспечивала компания SOAAR, которая ныне фигурирует в уголовном процессе, начатом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), пишет газета Diena.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До тех пор, пока не будет ясности, как запустить систему, непонятно, как пройдут выборы в Европейский парламент в следующем году — сможет ли избиратель проголосовать на любом участке или будет привязан к конкретному избирательному участку.

О том, что ЦИК полностью зависит от SOAAR, которое много лет обеспечивало электронные услуги на выборах, Государственный контроль предупреждал давно. Риски отмечала и сама ЦИК. Однако политики не обращали внимания на эту проблему, пока в ноябре прошлого года KNAB не объявило о начале уголовного производства в связи с закупками ЦИК — дело стоило должности предыдущей главе ЦИК Кристине Берзине. Новостей о ходе уголовного процесса в настоящее время нет.

Онлайн-реестр избирателей, который позволяет проголосовать на любом избирательном участке, принадлежит Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP), однако управление им осуществляет SOAAR.

"Сама система технически функциональна, но она никогда не использовалась на выборах в Европарламент. Могут быть нюансы в процедуре, но основная проблема в том, что в PMLP нет специалистов, которые могут обеспечить надежную работу этой системы", — признал на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению заместитель председателя PMLP Улдис Апситис.

По его словам, вернуться к спискам избирателей также будет сложно, потому что реестр, на основании данных которого они были подготовлены, в последний раз использовался несколько лет назад и технологически устарел.

В свою очередь, глава ЦИК Кристине Саулите подчеркнула, что дело не в том, что ЦИК или PMLP не хотят обеспечивать деятельность этой системы: "Это проблема всей страны — никто на самом деле не способен или не хочет брать на себя ответственность за эти IT-системы. Мы станцевали этот хоровод со всеми — с Государственным агентством регионального развития], с VARAM, с Торгово-промышленной палатой Латвии".

Чтобы остановить "хоровод" и добиться политических решений, 30 марта ЦИК встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а в понедельник — с президентом Эгилом Левитсом.