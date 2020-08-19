ЦИК призывает избирателей на выборах Рижской думы пользоваться средствами, прикрывающими нос и рот
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает избирателей на выборах Рижской думы во время пребывания на участке прикрывать рот и нос, однако в настоящее время не предусмотрено, что это обязательное требование, сообщила агентству LЕТА представитель ЦИК Лаура Захарова.

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В то же время ЦИК указывает, что в случае, если эпидемическая ситуация из-за Covid-19 в стране существенно ухудшится, после консультаций с Центром профилактики и контроля заболеваний и другими органами меры безопасности могут быть усилены и может быть введено обязательное требование прикрывать нос и рот.

ЦИК отмечает, что это может быть не только маска, но и платок, шарф или респиратор. Также одноразовые маски будут выдаваться избирателям на участках.

Выборы Рижской думы состоятся 29 августа, но избирательные участки будут открыты уже с 26 августа, когда начнется предварительное голосование.

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LETA

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